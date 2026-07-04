Autoritățile locale dintr-o zonă a Marii Britanii propun reguli mai stricte pentru mașinile care vând înghețată, inclusiv limitarea sau interzicerea celebrului semnal sonor folosit pentru atragerea clienților. Măsura are ca scop reducerea poluării fonice în apropierea școlilor, spitalelor și lăcașurilor de cult, precum și stabilirea unor reguli mai clare pentru comerțul stradal.

Proiectul de regulament a fost elaborat de Consiliul Metropolitan din Rotherham, în South Yorkshire, și urmează să fie supus consultării publice, înainte de adoptarea unei decizii finale, arată examinerlive.co.uk.

Potrivit propunerii, comercianții nu vor mai avea voie să folosească semnalele sonore la mai puțin de 50 de metri de spitale și alte instituții medicale, de școli în timpul programului sau de lăcașuri de cult în timpul slujbelor religioase. Măsura urmărește să reducă disconfortul produs în zonele sensibile la zgomot. În plus, autoritățile vor să limiteze intervalul în care pot fi folosite melodiile specifice mașinilor de înghețată, acestea urmând să fie permise doar între orele 12:00 și 19:00. Fiecare semnal sonor nu va putea depăși 12 secunde și nu va putea fi redat mai des de o dată la două ore pe același tronson de drum.

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De asemenea, șoferii nu vor avea voie să pornească melodia dacă o altă mașină de înghețată este deja vizibilă în apropiere.

Restricții și privind oprirea în apropierea școlilor

Proiectul prevede și alte reguli pentru comercianții ambulanți. După ce își servesc clienții, aceștia vor trebui să părăsească zona în cel mult 20 de minute. Totodată, oprirea la mai puțin de 100 de metri de școli va fi interzisă timp de o oră înainte și o oră după terminarea cursurilor, cu excepția situațiilor în care există acordul scris al unității de învățământ.

Potrivit reprezentanților autorităților locale, noile reguli urmăresc să asigure o abordare unitară a comerțului stradal, să reducă disconfortul creat locuitorilor și să protejeze siguranța publică, în special a copiilor și a persoanelor vulnerabile.

Proiectul urmează să fie analizat de membrii executivului local pe 6 iulie. Dacă va primi aprobarea, acesta va intra în etapa de consultare publică înainte de adoptarea formei finale.