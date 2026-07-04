Hamburger-ul este de multe ori trecut pe lista neagră a iubitorilor de mâncare sănătoasă. Motivele sunt evidente: versiunile din supermarketuri sau din fast-food-uri vin la pachet cu un exces de grăsimi saturate, aditivi, coloranți și potențiatori de gust. Cu toate acestea, toată lumea iubește burgerii, iar vestea bună este că nu trebuie să renunți la ei.

Secretul constă în a-i prepara acasă. Controlând calitatea ingredientelor și tehnicile de gătire, poți transforma o bombă calorică într-un preparat echilibrat, extrem de gustos și mult mai nutritiv. Iată cum poți face acest lucru, pas cu pas.

Cumpără carne și prepară chiar tu amestecul

Cea mai mare problemă a burgerilor comerciali este proveniența cărnii și adaosurile chimice. Burgerul ideal de casă de prepară cu carne cumpărată de la o măcelărie locală de încredere sau de la magazinele de producător din piață. În acest fel, ai garanția unei cărni proaspete, fără conservanți.

Deși vită este materia primă clasică pentru burgeri, poți opta oricând pentru carne de pui sau curcan (mai slabă), un mix de porc cu vită sau chiar variante mai sofisticate, cum ar fi burgerii de somon. Pentru cei care preferă variantele plant-based, burgerii vegani din leguminoase și nenumărate plante sunt o alternativă excelentă.

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Gătește hamburgerii cu răbdare

Dacă nu ai la dispoziție un grătar clasic sau electric, o tigaie antiaderentă de calitate, fără ulei, este perfectă. Înainte de gătire, asigură-te că modelezi carnea cu mâinile formând margini laterale bine definite (ține cont că burgerii scad în diametru la gătit).

Burgerii de vită se fac la foc rapid, timp de 2-3 minute pe fiecare parte (în funcție de grosime și de gradul de gătire dorit).

Burgerii de pui sau porc au nevoie de temperatură medie și de câte 5-7 minute pe fiecare parte, deoarece aceste tipuri de carne trebuie bine gătite pentru a fi sigure.

Nu apăsa niciodată cu paleta sau lingura pe burgeri în timp ce se gătesc! Dacă faci asta, carnea va pierde toate sucurile interne și se va usca.

După ce ai oprit focul, lasă carnea să se „odihnească” câteva minute pe o farfurie caldă. Acest proces permite redistribuirea sucurilor și continuarea gătirii fără flacără directă.

Înlocuiește garniturile prăjite cu alternative la cuptor

Un burger delicios cere o garnitură pe măsură. În loc să prepari cartofii prăjiți clasici, gătiți în baie de ulei, alege o variantă mult mai sănătoasă: taie cartofi dulci (sau normali), stropește-i cu foarte puțin ulei de măsline și ierburi aromatice și coace-i în cuptor. Pentru un echilibru perfect, adaugă alături și o salată generoasă din frunze verzi.

Cum servești burgerul ca să arate ca la restaurant

Pâinea se prăjește (sau se „pârpolește”) ușor pe grătar sau în tigaie înainte de a fi unsă cu sosuri.

Dacă dorești brânză, adaugă felia (ceddar, gouda) peste carne cu exact 1 minut înainte de a o lua de pe foc pentru a se topi perfect. Dacă folosești brânză de capră, prăjește o felie rotundă într-o tigaie separată, fără ulei, timp de 1 minut pe fiecare parte.

Poți adăuga un ou ochi (gătit într-o tigaie doar unsă cu un strop de ulei pentru a nu adăuga calorii), bacon prăjit sau chiar creveți trași la tigaie pentru o variantă spectaculoasă de tip surf and turf.

Pune alături salată, sparanghel, ciuperci sotate, roșii, rondele de ceapă, ardei copți sau sfeclă coaptă.

Pentru a menține burgerul mai low calorie, prepară sosurile în casă. Poți experimenta un sos de roșii simplu, muștar, sos de avocado (guacamole), humus, alioli sau ceapă caramelizată.

Cum știi că ai reușit să faci burgerul perfect?

Un burger de casă bine făcut este cel care, în momentul în care este tăiat pe jumătate, își păstrează perfect straturile, culorile și structura suculentă a cărnii, fără să se destrame. Savurează-l ocazional și bucură-te de un răsfăț culinar calitativ!