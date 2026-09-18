Aprovizionarea cu gustări sănătoase este cea mai bună strategie pentru a evita alimentele ultraprocesate, ne sfătuiesc nutriționiștii. Când faci o pauză la muncă sau acasă și vrei să ronțăi ceva cauți de obicei un aliment sau un preparat la îndemână, nu te apuci de gătit. De aceea e bine săai pregătite câteva alternative. Batch-cooking-ul este și el o soluție, Iată o selecție de opțiuni sațioase.

Opțiuni de gustări care NU necesită frigider

Fructe uscate (prăjite sau crude): Un pumn de migdale, nuci sau alune de pădure oferă grăsimi sănătoase și fibre. Se pot combina cu fructe proaspete de sezon, ușor de consumat (mere, banane, mandarine).

Năut prăjit cu condimente: O alternativă crocantă și bogată în proteine vegetale. Se poate prepara la cuptor sau în friteuza cu aer cald (airfryer), adăugând puțin ulei de măsline, boia și sare.

Pâine prăjită sau grisine integrale: Se pot asocia cu hummus sau brânză.

Ciocolată neagră: Pentru momentele în care apare pofta de dulce.

Măsline și murături.

Conserve de fructe în suc propriu: Cea mai la îndemână opțiune fiind ananasul.

Sandwich din pâine integrală: Cu roșii, salată verde, tofu afumat, ardei copți, unt de arahide, hummus sau avocado.

Opțiuni care necesită refrigerare (dacă ai frigider la birou)

Iaurt natural sau din soia: Amestecat cu un pumn de fructe de pădure congelate ori o lingură de semințe de chia sau in.

Fructe: Pepene roșu sau galben, căpșuni, afine.

Bastoane de legume: Morcov, castravete sau ardei roșu tăiat fâșii, dar și roșii cherry.

Hummus: Sursă excelentă de proteine sănătoase, ideal pentru consumat cu legume crude sau grisine integrale.

Conserve și proteine: Ton, scoici, brânză proaspătă sau ouă fierte.

Supă: Preparată în casă și adusă în sticlă.

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Există suplimente sau infuzii care pot ajuta la recuperarea energiei și la îmbunătățirea digestiei?

Răspunsul scurt este nu. Cea mai eficientă metodă rămâne revenirea la o rutină corectă de odihnă, mișcare și alimentație echilibrată. Nicio infuzie sau supliment nu poate înlocui acești trei piloni, deși unele variante pot oferi un sprijin punctual.

Infuzii recomandate pentru digestie și balonare

Ghimbir: Stimulează evacuarea gastrică, reduce senzația de greutate și ajută la eliminarea gazelor.

Mentă: Are efect antispasmodic asupra musculaturii tubului digestiv, reducând balonarea și durerile abdominale ușoare.

Mușețel cu anason sau chimen dulce: Combinație clasică pentru combaterea meteorismului.

Suplimente cu eficiență modestă