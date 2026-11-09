Fermierii din sectorul zootehnic au solicitat un sprijin financiar de 179,09 milioane de euro pentru anul de angajament 2026, prin intervenția DR-06 „Bunăstarea animalelor”, finanțată prin Planul Strategic PAC 2023-2027, a anunțat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), transmite Agerpres. Până în prezent, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a înregistrat 559 de cereri inițiale.

Dintre cererile depuse, 257 vizează bunăstarea porcinelor, cu o valoare estimată la 81,01 milioane de euro. Alte 302 cereri au fost depuse pentru bunăstarea păsărilor, valoarea acestora ajungând la 98,08 milioane de euro.

Pentru activitatea desfășurată în primele nouă luni din 2026 au fost depuse și 1.139 de deconturi justificative, în valoare totală de 86,47 milioane de euro. Acestea vizează categoriile porci grași, pui de carne și pui de curcă.

Din suma totală, 34,32 milioane de euro reprezintă deconturile pentru bunăstarea porcinelor, iar 52,15 milioane de euro sunt aferente sectorului avicol.

Barbu: „Fermierii au nevoie de sprijin constant și acordat la timp”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susține că predictibilitatea plăților este importantă pentru crescătorii de animale. „Pachetul financiar de peste 179 de milioane de euro alocat bunăstării animalelor oferă predictibilitate și stabilitate crescătorilor români de porci și păsări”, a declarat acesta. Ministrul mai afirmă că autoritățile urmăresc ca fondurile europene să ajungă rapid la fermierii care investesc în standarde ridicate de producție. „Urmărim ca fondurile europene să ajungă la timp în conturile crescătorilor care investesc în standarde ridicate de producție, garantând astfel produse sigure, de calitate superioară pentru consumatori și competitivitate pe piață”, a mai spus Florin Barbu.

Acesta a menționat și simplificarea procedurilor administrative, astfel încât fermierii să aloce mai puțin timp birocrației.

O nouă sesiune va fi deschisă în ianuarie 2027

Potrivit calendarului APIA, în ianuarie 2027 va fi deschisă sesiunea pentru depunerea cererilor inițiale aferente anului următor. Tot atunci, fermierii vor putea depune deconturile justificative pentru trimestrul IV din 2026, destinate categoriilor porci grași, pui de carne și pui de curcă.

Vor putea fi depuse și deconturile anuale pentru animalele de reproducție. Acestea includ scroafe și scrofițe montate, găini ouătoare și găini de reproducție din rase grele. Termenul pentru finalizarea tuturor plăților aferente anului de cerere 2026 este 30 iunie 2027.

MADR precizează că documentele necesare accesării sprijinului se depun exclusiv online, prin platforma electronică disponibilă pe site-ul APIA.