Conducerea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a convocat joi, 19 noiembrie 2026, o videoconferință de lucru cu reprezentanții tuturor Direcțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) din țară, pentru a evalua ritmul campaniei naționale de vaccinare împotriva variolei ovine și caprine și pentru a asigura o coordonare unitară la nivel național.

La discuții au participat președintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu, și cei doi vicepreședinți ai instituției, dr. Ioan Oleleu și dr. Csutak Laszlo Nagy, potrivit unui comunicat transmis de autoritate.

Monitorizare zilnică prin centrul de urgență și evaluări săptămânale cu fiecare județ

În cadrul întâlnirii, conducerea instituției a subliniat importanța strategică a acțiunii pentru protejarea efectivelor de animale, stoparea răspândirii virusului și salvarea sectorului ovin și caprin din România. Totodată, a fost transmis un apel către structurile teritoriale și echipele din teren pentru „implicare totală, rigurozitate și respectarea strictă a graficelor de vaccinare”.

Potrivit informării ANSVSA, supravegherea campaniei la nivel central se va realiza zilnic prin intermediul Unității Operaționale Centrale (UOC), structura de coordonare în situații de urgență epidemiologică a instituției. Aceasta centralizează datele raportate din teritoriu, monitorizează stocurile și distribuția dozelor de vaccin și menține legătura operativă cu structurile județene.

În plus, vor fi organizate videoconferințe săptămânale, în cadrul cărora conducerea ANSVSA va analiza individual, cu fiecare județ în parte, stadiul vaccinării.

Reprezentanții instituției au evaluat punctual și dificultățile întâmpinate în primele zile ale campaniei, fiind identificate soluții pentru desfășurarea procesului fără blocaje.

ANSVSA precizează, de asemenea, că va informa și va raporta periodic Comisiei Europene evoluția și rezultatele campaniei, „oferind astfel garanții ferme privind implicarea totală, rigoarea și profesionalismul Serviciilor Sanitare Veterinare din România”.

Ce trebuie să știe fermierii: vaccin gratuit, obligatoriu și fără restricții pentru lapte și carne

Instituția le reamintește crescătorilor de animale condițiile în care se desfășoară imunizarea efectivelor:

Vaccinarea este 100% gratuită și obligatorie.

Timpul de așteptare este zero, ceea ce înseamnă că laptele și carnea pot fi consumate fără restricții.

Imunizarea reprezintă condiția esențială pentru protejarea fermelor și reluarea exporturilor.