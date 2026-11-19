Doi bărbați au dezvoltat simptome psihiatrice severe după întreruperea tratamentului cu tirzepatidă, medicament utilizat pentru diabet și controlul greutății. Unul dintre pacienți a prezentat paranoia și halucinații, iar celălalt a fost diagnosticat cu episod maniacal. Cazurile au fost publicate într-o revistă medicală evaluată inter pares, dar autorii subliniază că ele nu demonstrează o relație directă de cauzalitate.

Tirzepatida aparține clasei medicamentelor care acționează asupra receptorilor incretinici și este comercializată sub nume precum Mounjaro și Zepbound. Raportul de caz a fost publicat în octombrie 2026 de cercetători de la University of Pennsylvania, conform Stirile ProTV.

Primul pacient a avut halucinații și delir Cotard

Primul caz descris de medici este al unui bărbat de 61 de ani, cu antecedente de depresie. Acesta a ajuns la spital în octombrie 2025 din cauza unei stări de confuzie accentuate și a unui comportament imprevizibil. Pacientul a prezentat agravarea depresiei, paranoia și halucinații auditive și vizuale.

Medicii au constatat și apariția delirului Cotard, o tulburare rară în care persoana poate ajunge să creadă că este moartă, că nu există sau că anumite părți ale corpului nu mai funcționează. Bărbatul întrerupsese tirzepatida în luna august, cu aproximativ două luni înainte de internare, din cauza grețurilor. Investigațiile neurologice și de laborator nu au identificat o explicație evidentă pentru simptomele acute.

Pacientul a primit tratament antidepresiv și antipsihotic, iar simptomele s-au ameliorat inițial. Ulterior, a necesitat o nouă internare pentru depresie severă însoțită de catatonie.

Al doilea pacient slăbise aproximativ 45 de kilograme

Cel de-al doilea caz a implicat un bărbat în vârstă de 52 de ani, cu antecedente de anxietate. Acesta a ajuns la spital tot în octombrie 2025, după apariția unor schimbări bruște de dispoziție și a unui comportament dezorganizat. Medicii au diagnosticat un episod maniacal. Printre simptome s-au numărat vorbirea excesivă și dezorganizată, grandoarea, impulsivitatea și iritabilitatea. Pacientul întrerupsese brusc tratamentul cu tirzepatidă cu aproximativ o lună înainte. În cele șase luni de tratament, slăbise aproximativ 45 de kilograme.

Cazul avea însă și alți factori care puteau contribui la apariția simptomelor. În săptămânile dinaintea internării, bărbatul își crescuse consumul de canabis, iar analizele au arătat un nivel scăzut al vitaminei B12. Canabisul poate fi asociat cu un risc crescut de simptome psihotice la persoanele vulnerabile, iar deficitul de vitamina B12 poate avea, la rândul său, manifestări neurologice și psihiatrice.

Medici: oprirea tratamentului a provocat psihoza

Autorii raportului atrag atenția că cele două cazuri nu permit concluzia că întreruperea tirzepatidei provoacă manie sau psihoză. Este vorba despre o asociere temporală observată la doi pacienți care aveau și alți factori de vulnerabilitate. Unul avea antecedente de depresie, iar celălalt fusese diagnosticat anterior cu anxietate. Cercetătorii consideră însă plauzibil ca întreruperea unui agonist GLP-1 să contribuie la apariția acută a unor simptome de dispoziție sau psihotice la un grup restrâns de pacienți vulnerabili. Ei indică printre posibilii factori suplimentari carențele nutriționale asociate unei scăderi mari în greutate sau unei alimentații reduse.

Receptorii GLP-1 există și în creier

Interesul cercetătorilor pentru posibilele efecte neuropsihiatrice ale acestor medicamente are și o explicație biologică. Receptorii GLP-1 nu se găsesc numai în sistemul digestiv și pancreas, ci și în sistemul nervos central. Există dovezi că unele medicamente din această clasă pot traversa bariera hematoencefalică și pot influența circuite implicate în recompensă și reglarea dispoziției. Modul exact în care aceste mecanisme pot influența sănătatea mintală nu este însă pe deplin înțeles.

Autorii raportului spun că efectele neuropsihiatrice ale tratamentului cu medicamente din clasa GLP-1 sunt studiate tot mai mult, însă consecințele întreruperii lor sunt mult mai puțin cunoscute.

Evenimentele psihiatrice raportate până acum sunt rare. O analiză anterioară a unei baze de date europene de farmacovigilență identificase 481 de raportări de evenimente psihiatrice asociate cu semaglutidă, liraglutidă și tirzepatidă. Acestea reprezentau puțin peste 1% dintre raportările analizate pentru respectivele medicamente. Cifra nu arată cât de frecvente sunt aceste reacții în populația generală și nici nu demonstrează că medicamentele le-au provocat.

Titlu SEO:

Descriere Meta:

Cuvinte cheie SEO: