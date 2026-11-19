Aproximativ 2,6 milioane de adulți din Marea Britanie folosesc medicamente pentru slăbit. Un nou sondaj arată că gospodăriile în care există persoane care iau astfel de tratamente sunt mai numeroase decât cele în care locuiesc vegetarieni și pescatarieni, luați împreună, notează Mediafax.

Numărul utilizatorilor a crescut cu aproximativ 700.000 față de luna februarie.

Potrivit The Guardian, pastilele pentru slăbit au fost aprobate în luna iunie. Până atunci, persoanele care doreau să folosească aceste medicamente aveau la dispoziție varianta injectabilă.

Un alt motiv pentru care tratamentele sunt tot mai căutate este creșterea numărului de bărbați care le utilizează.

Aceștia reprezintă în prezent 32% dintre persoanele care iau medicamente pentru slăbit, față de 23% în februarie. Numărul utilizatorilor de sex masculin aproape s-a dublat în ultimele nouă luni, ajungând la 830.000, comparativ cu 440.000 în februarie.

Medicamentele pentru slăbit influențează și obiceiurile de cumpărare. În anul care a urmat începerii tratamentului, gospodăriile în care exista cel puțin un utilizator au cheltuit, în total, cu un miliard de lire sterline mai puțin pe alimente decât se estima, comparativ cu alte gospodării.

„Pentru mulți oameni, o pastilă zilnică este mult mai ușoară decât o injecție, iar odată cu creșterea numărului de utilizatori de sex masculin, ne așteptăm ca popularitatea acestor medicamente să crească”, a declarat Nishita Pattni, angajată a companiei care a realizat studiul.

Cercetarea a mai arătat că persoanele care iau medicamente pentru slăbit nu cumpără pur și simplu mai puține alimente. Cheltuielile și volumul produselor achiziționate au scăzut într-un ritm similar, potrivit sursei citate.