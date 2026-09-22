Siropul de arțar canadian se bucură de o cerere tot mai mare pe piețele internaționale, iar producătorii spun că interesul pentru produs a crescut pe fondul disputelor comerciale dintre Canada și Statele Unite. Exporturile canadiene au ajuns la 844,2 milioane de dolari canadieni în 2025, în creștere cu 17,2% față de anul precedent, potrivit datelor Statistics Canada.

Hutchinson Acres, cel mai mare producător de sirop de arțar din Nova Scotia, spune că primește în această perioadă mai multe comenzi din străinătate decât în mod obișnuit. Compania, cu sediul în Aylesford, pregătește inclusiv trei containere care urmează să fie expediate în următoarea lună și jumătate, toate către clienți internaționali.

„În mod normal, nu am expedia multe containere în această perioadă a anului. Avem trei containere pe care încercăm să le scoatem în următoarea lună și jumătate. Și totul merge în străinătate”, a declarat coproprietarul companiei, Chris Hutchinson, pentru CBC.

„Oamenii vor să susțină produsele canadiene”

Hutchinson spune că observă o creștere a vânzărilor ori de câte ori tensiunile comerciale dintre Canada și SUA ajung în atenția publicului.

Pe piața internă, consumatorii canadieni vor să sprijine producătorii locali, în timp ce turiștii și cumpărătorii din străinătate sunt atrași de unul dintre cele mai cunoscute produse asociate cu Canada.

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Compania are clienți internaționali în țări precum Olanda, Costa Rica și Arabia Saudită. Potrivit lui Hutchinson, siropul de arțar este folosit tot mai mult ca alternativă la zaharurile procesate.

În Arabia Saudită, de exemplu, produsul începe să fie utilizat inclusiv pentru îndulcirea cafelei.

„Oamenii sunt mai preocupați de ceea ce consumă”, a spus Hutchinson, adăugând că interesul pentru siropul de arțar ca îndulcitor este în creștere.

Canada domină piața mondială a siropului de arțar

Canada este de departe principalul producător mondial de sirop de arțar, cu aproximativ 75% din producția globală. Statele Unite asigură cea mai mare parte a restului producției, cu aproximativ 25%.

În interiorul Canadei, Quebec este centrul industriei, reprezentând aproximativ 90% din producția națională în 2025. Nova Scotia are o contribuție mult mai mică, de circa 0,2%, însă producătorii din provincie sunt prezenți pe piețele internaționale.

Hutchinson Acres este unul dintre aceștia, iar comenzile recente indică o extindere a interesului pentru produsele canadiene în afara Americii de Nord.

Originea produsului devine importantă pentru cumpărători

Creșterea cererii este observată și de distribuitorii europeni. Rob Ward, cofondator al companiei britanice Pure Maple, spune că vânzările de sirop de arțar au crescut constant în ultimii ani, deși nu a remarcat o accelerare semnificativă legată direct de recentele dispute comerciale dintre Canada și SUA.

Potrivit acestuia, consumatorii britanici au o percepție favorabilă asupra produselor canadiene, iar siropul de arțar este folosit atât ca îndulcitor, cât și ca alternativă la zaharurile mai rafinate.

„Consumatorii au acceptat siropul de arțar într-un mod pozitiv”, a spus Ward, descriind existența unei „afecțiuni față de Canada” și a unui interes real pentru siropul de arțar canadian.

În Europa, însă, originea produsului pare să joace un rol tot mai important în decizia de cumpărare.

Philippe Coley, fondatorul Maple Store, companie care distribuie sirop de arțar canadian în Europa, afirmă că observă o creștere a cererii pentru produsele provenite din Canada.

„Originea a devenit ceva ce clienții noștri caută în mod activ. Oamenii nu mai cumpără doar sirop de arțar, ci cumpără sirop de arțar canadian și ne spun că acesta este motivul”, a declarat Coley.

Un produs devenit simbol al Canadei

Pentru producătorii canadieni, siropul de arțar a ajuns să fie mai mult decât un simplu produs alimentar. Este unul dintre simbolurile gastronomice ale țării, iar tensiunile comerciale cu Statele Unite par să fi amplificat interesul pentru originea sa.

Hutchinson Acres se pregătește acum să trimită o nouă comandă în Olanda. Compania a mai exportat sirop în această țară, însă de această dată va expedia pentru prima dată și zahăr de arțar, obținut prin încălzirea și amestecarea controlată a siropului până când acesta este transformat într-o formă solidă.