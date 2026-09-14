Mănânci fast-food des? Brandul preferat ți-ar putea influența alegerile alimentare, arată un studiu

Un studiu recent sugerează că persoanele care se simt puternic atașate de anumite mărci cunoscute de fast-food și de băuturi îndulcite cu zahăr ar putea avea, în general, o alimentație mai puțin echilibrată, în pofida avertismentelor nutriționale, relatează luni Xinhua, transmite Agerpres.

Studiul a constatat că loialitatea psihologică față de mărcile de fast-food reprezintă un factor important în predicția consumului de grăsimi saturate și zahăr, potrivit unui comunicat al Universității Tehnologice din Sydney (UTS), Australia.

Cercetătorii au realizat două studii, pe adulți din Australia și Statele Unite, în cadrul cărora au evaluat comportamentul participanților față de mărcile de fast-food și de băuturi îndulcite cu zahăr, percepțiile acestora asupra gradului de sănătate al acestor produse și obiceiurile alimentare generale.

O alimentație nesănătoasă poate favoriza apariția unor boli precum obezitatea, diabetul de tip 2, afecțiunile cardiace și anumite tipuri de cancer, în timp ce marketingul agresiv din domeniul fast-food poate contribui la dezvoltarea unor tulburări asociate alimentației, potrivit studiului publicat în Journal of Health Communication.

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Participanții care preferau anumite mărci de fast-food nu aveau doar un aport mai mare de grăsimi și zahăr, ci aveau și tendința de a percepe respectivele mărci ca fiind mai sănătoase.

„Cunoștințele nutriționale joacă un rol, dar cel mai puternic factor predictiv al ratingului de sănătate este cât de mult le place marca”, a declarat autorul principal al studiului, Mike Kendig, conferențiar la UTS.

Rezultatele sugerează că expunerea repetată la branding ar putea crea familiaritate și sentimente pozitive, influențând astfel percepțiile privind sănătatea și alegerile alimentare.

Cercetătorii au solicitat creșterea nivelului de conștientizare cu privire la influența marketingului în domeniul alimentar, precum și restricții mai dure în ceea ce privește publicitatea la mâncarea nesănătoasă. Aceștia susțin că marketingul contribuie la modelarea obiceiurilor alimentare la nivelul populației.