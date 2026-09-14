Connaisseur fără ifose

14 sept.
Un nume inventat in 2017 pentru a construi imaginea publică a celei mai ambițioase categorii de vinuri spumante spaniole. Dar ce se ascunde în spatele unui nume: criterii de producție foarte exigente și dorința de a exprima cât mai intens locul de origine și viziunea enologului.
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