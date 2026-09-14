CE aprobă ajutoare de 52 de milioane de euro pentru crescătorii de bovine din România. Sprijinul este destinat fermierilor afectați de scumpirea combustibililor și îngrășămintelor

Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutoare de stat în valoare de 52 de milioane de euro (277 de milioane de lei) notificată de România pentru sprijinirea crescătorilor de bovine afectați de creșterea prețurilor la combustibili și îngrășăminte, pe fondul crizei din Orientul Mijlociu.

Schema va fi aplicată până la 31 decembrie 2026, iar sprijinul va fi acordat sub formă de granturi directe, de până la 50.000 de euro pentru fiecare întreprindere.

Ce prevede schema de ajutor

România a notificat Comisia Europeană cu privire la o schemă de 52 de milioane de euro destinată întreprinderilor care activează în sectorul creșterii bovinelor. Măsura urmărește să atenueze impactul creșterii prețurilor combustibililor agricoli și îngrășămintelor.

Comisia a evaluat schema în baza normelor europene privind ajutoarele de stat, inclusiv a articolului 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și a secțiunilor relevante din Cadrul temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu (METSAF).

Potrivit Comisiei Europene, schema respectă condițiile prevăzute de cadrul temporar. Ajutoarele vor fi acordate în baza unui buget clar și vor avea caracter temporar, fiind destinate sprijinirii întreprinderilor din domeniul producției agricole primare.

- articolul continuă mai jos -

Comisia a concluzionat că măsura este necesară, adecvată și proporțională și că nu afectează în mod nefavorabil condițiile schimburilor comerciale într-o măsură contrară interesului comun.

În urma evaluării, Comisia Europeană a aprobat schema notificată de România.

Ce este METSAF

Comisia Europeană a adoptat, la 29 aprilie 2026, Cadrul temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu (METSAF), prin care statele membre pot acorda sprijin economiei europene în sectoarele afectate de criză.

Cadrul este unul specific și temporar și vizează unele dintre sectoarele considerate cele mai expuse, printre care agricultura, pescuitul, transporturile și industriile mari consumatoare de energie.

METSAF se aplică până la 31 decembrie 2026. În această perioadă, Comisia Europeană va monitoriza conținutul, domeniul de aplicare și durata cadrului și îl va reevalua în funcție de evoluțiile din Orientul Mijlociu și de situația economică generală.

Comisia precizează că, deși tranziția către o economie curată rămâne soluția pe termen lung pentru protejarea întreprinderilor europene de șocurile energetice globale, cadrul temporar permite statelor membre să intervină rapid pentru ca actuala criză să nu afecteze în mod ireparabil activitatea și creșterea întreprinderilor celor mai expuse.

Ce tipuri de sprijin pot fi acordate

În cadrul METSAF, statele membre pot acorda diferite forme de sprijin întreprinderilor care activează în agricultură, pescuit și transporturi.

Printre acestea se numără ajutoarele calculate pe baza consumului real, destinate acoperirii unei părți din creșterile de prețuri la combustibili sau îngrășăminte, precum și o abordare simplificată pentru ajutoarele cu valoare mică.

METSAF prevede, de asemenea, o ajustare temporară a Cadrului privind ajutoarele de stat în contextul Pactului pentru o industrie curată. Aceasta permite mai multă flexibilitate și intensități mai mari ale ajutoarelor pentru a face față creșterilor bruște ale prețurilor la energia electrică.