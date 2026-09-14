VIDEO | Grupurile mari preiau tot mai multe afaceri locale din HoReCa / Anita Huzum: „Grupurile puternice preiau alte businessuri, dar nu presupune neapărat schimbarea conceptelor”

14 sept. 2026, Disputandum
FOTO: G4Food
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Incertitudinea economică accelerează consolidarea industriei ospitalității. Grupurile puternice cumpără afaceri locale și se extind în alte orașe, observă Anita Huzum. Ritmul închiderii restaurantelor și lipsa predictibilității schimbă structura pieței HoReCa. Afacerile independente întâmpină dificultăți tot mai mari în gestionarea costurilor.

În paralel, grupurile cu resurse financiare și operaționale mai mari caută oportunități de extindere. Ele cumpără sau integrează restaurante și concepte dezvoltate de antreprenori locali. „Grupurile puternice preiau alte businessuri, se extind în alte orașe și devin din ce în ce mai mari”, a declarat Anita Huzum în podcastul „Disputandum”, moderat de jurnalistul Cosmin Dragomir la G4Food.

Soluții pentru afaceri în perioade incerte

Reprezentanta HORA consideră că această consolidare poate fi una dintre soluțiile prin care afacerile traversează perioada de incertitudine. Un grup mare are o capacitate mai bună de negociere cu furnizorii. De asemenea, poate distribui costurile administrative, investițiile și serviciile de management între mai multe locații. Consolidarea ridică însă și problema identității locale. Cosmin Dragomir a avertizat că uniformizarea pieței poate reduce diversitatea gastronomică. Anita Huzum spune că preluarea unei afaceri nu presupune obligatoriu dispariția conceptului original. Unele grupuri păstrează identitatea restaurantului și intervin numai asupra proceselor interne. Noul proprietar poate îmbunătăți achizițiile, organizarea echipei, controlul financiar și comunicarea. Brandul, meniul și legătura cu publicul local pot rămâne neschimbate.

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Diversitatea este importantă și pentru atractivitatea unei destinații turistice. Vizitatorii caută experiențe diferite și nu vor să mănânce zilnic în localuri identice. Miza consolidării este, prin urmare, păstrarea echilibrului. Capitalul și procedurile grupurilor mari pot salva afaceri, dar valoarea acestora include și personalitatea locală.

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