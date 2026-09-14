Aplicația care îi ajută pe spanioli să evite produsele din Maroc / A strâns 50.000 de utilizatori într-o zi / Atunci când identifică un produs marocan, pe ecran apare o imagine a regelui Mohammed al VI-lea zâmbind

O aplicație lansată recent în Spania le permite consumatorilor să verifice originea produselor din supermarketuri prin scanarea codului de bare. Patriorigen a devenit virală în mai puțin de 24 de ore, pe fondul tensiunilor legate de importurile agricole din Maroc și al crizei din Ceuta, notează Mediafax Spania.

Patriorigen este disponibilă momentan direct de pe telefon, prin intermediul site-ului, iar versiunile pentru dispozitivele Apple și Android sunt încă în proces de aprobare.

Utilizarea aplicației este simplă. Consumatorul deschide platforma și îndreaptă camera telefonului către codul de bare al produsului. Sistemul verifică informațiile din baza de date și indică originea acestuia.

Aplicația poate fi folosită pentru produse întâlnite în diferite lanțuri de supermarketuri din Spania și a ajuns la peste 50.000 de utilizatori în mai puțin de 24 de ore de la lansare.

Scopul declarat este de a-i ajuta pe consumatorii care vor să afle mai ușor de unde provin produsele pe care le cumpără. În cazul Patriorigen, aplicația se adresează în special celor care vor să evite produsele provenite din Maroc și să aleagă alternative locale.

O componentă ironică legată de regele Marocului

Aplicația are și o componentă umoristică. Atunci când identifică un produs marocan, pe ecran apare o imagine a regelui Mohammed al VI-lea zâmbind.

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În cazul unui produs spaniol, aceeași imagine îl prezintă pe regele Marocului cu o expresie tristă.

Componenta vizuală a contribuit la răspândirea rapidă a aplicației, într-un moment în care relațiile comerciale și competiția dintre producătorii spanioli și importurile marocane sunt subiecte sensibile.

Codul de bare nu poate indica întotdeauna originea reală

Una dintre problemele întâmpinate de dezvoltatorii Patriorigen este reprezentată de produsele reambalate sau comercializate de companii spaniole, dar care folosesc materie primă provenită din alte țări.

În astfel de situații, codul de bare nu este întotdeauna suficient pentru a determina originea reală a produsului. O companie poate avea sediul în Spania, în timp ce materia primă utilizată provine din Maroc sau dintr-o altă țară.

Pentru a rezolva această problemă, dezvoltatorii intenționează să creeze o bază de date colaborativă. Utilizatorii ar urma să poată introduce informații despre produsele întâlnite în magazine, astfel încât baza de date să fie actualizată și completată permanent.

Patriorigen nu este singura inițiativă de acest tip

Popularitatea aplicației vine într-un context în care fermierii spanioli reclamă în mod repetat presiunea exercitată de importurile agricole și diferențele de competitivitate dintre producția locală și produsele provenite din afara țării.

Patriorigen nu este singurul instrument care le permite consumatorilor să verifice originea produselor. O altă inițiativă, Mercabien, oferă informații despre originea unor produse cumpărate online prin Mercadona.

Astfel de instrumente încearcă să răspundă unei preocupări tot mai vizibile în rândul unor consumatori spanioli: identificarea produselor locale și evitarea celor provenite din anumite țări.