Un videoclip urmărit de aproape 18 milioane de ori recomandă curățarea tigăii fierbinți cu cuburi de gheață. Specialiștii avertizează că metoda poate deteriora definitiv fonta.

Rețelele sociale sunt pline de trucuri care promit să simplifice munca în bucătărie. Nu toate metodele prezentate sunt însă sigure pentru vasele de gătit. Un videoclip devenit viral recomandă introducerea cuburilor de gheață într-o tigaie din fontă încă fierbinte. Gheața se topește rapid, iar apa și aburul desprind aparent resturile de mâncare arse.

Metoda a adunat aproape 18 milioane de vizualizări. Ea a atras însă și atenția reprezentanților Lodge, unul dintre marii producători americani de vase din fontă. Chef Kris Stubblefield, reprezentant al companiei, recomandă evitarea trucului. Diferența bruscă dintre temperatura tigăii și cea a gheții poate provoca un șoc termic, conform southernliving.com.

De ce poate crăpa fonta

Cele mai multe metale se dilată atunci când sunt încălzite și se contractă în timpul răcirii. Dacă schimbarea de temperatură este foarte rapidă, în structura materialului apar tensiuni. Fonta este rezistentă și poate păstra căldura timp îndelungat. În același timp, structura sa rigidă nu îi permite să se deformeze la fel de ușor precum aluminiul sau oțelul. Turnarea apei foarte reci sau adăugarea gheții într-o tigaie încinsă determină răcirea bruscă a suprafeței.

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Diferitele zone ale vasului nu se contractă în același ritm. Tensiunea rezultată poate depăși rezistența materialului. Tigaia se poate fisura sau chiar crăpa, iar deteriorarea nu mai poate fi reparată.

Cum se curăță corect tigaia din fontă

Specialistul recomandă trei etape simple: spălare, uscare și ungere cu ulei. Înainte de curățare, tigaia trebuie lăsată să se răcească suficient. Vasul se spală manual cu apă caldă și o cantitate mică de detergent pentru vase. Pentru îndepărtarea resturilor pot fi folosite un burete, o lavetă sau o perie cu peri rigizi.

Contrar unui mit răspândit, detergentul modern poate fi utilizat pe fontă. O cantitate redusă de detergent delicat nu îndepărtează stratul protector format corect pe suprafața vasului. Tigaia nu trebuie însă lăsată la înmuiat și nu se introduce în mașina de spălat vase. Expunerea prelungită la apă poate favoriza apariția ruginii.

Ce faci cu resturile de mâncare lipite

Dacă spălarea obișnuită nu îndepărtează resturile arse, poate fi utilizată o racletă specială pentru tigăi. Aceasta desprinde alimentele fără să producă schimbări bruște de temperatură.

O altă soluție este să pui puțină apă în tigaie și să o lași să fiarbă ușor timp de trei-cinci minute. Căldura și apa vor înmuia depunerile, care pot fi apoi îndepărtate cu racleta. După spălare, tigaia trebuie ștearsă imediat cu un prosop de hârtie sau cu o lavetă care nu lasă scame. Umezeala rămasă pe suprafață este una dintre principalele cauze ale ruginii.

La final, aplică un strat foarte subțire de ulei alimentar. Excesul trebuie șters, astfel încât suprafața să pară aproape uscată, nu grasă.

Folosirea regulată a tigăii pentru preparate care conțin ulei contribuie la întreținerea stratului protector. Fonta nu are nevoie de tratamente complicate, dar trebuie ferită de șocuri termice și de umezeala prelungită.