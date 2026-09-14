Protest de amploare al fermierilor, marți, în Capitală. Jandarmeria pregătește filtre la intrarea în București

Jandarmeria Capitalei anunță măsuri speciale pentru protestul fermierilor programat marți, 15 septembrie, în Piața Victoriei. Vor fi instituite filtre la intrările în București, iar participanții care vin cu animale sau produse agroalimentare vor fi verificați, transmite Mediafax.

Fermieri din mai multe sectoare ale agriculturii și zootehniei sunt așteptați marți în fața Guvernului, pentru a protesta față de măsurile adoptate sau anunțate de executiv și față de situația din agricultură. Organizatorii estimează că la manifestație ar putea participa aproximativ 200.000 de producători agricoli.

Jandarmeria Capitalei spune că, pentru ca protestul să se desfășoare în condiții de siguranță, vor fi mobilizate echipe de dialog care vor menține legătura cu participanții pe durata manifestației.

„În acest context, în vederea desfășurării fără riscuri în planul ordinii și siguranței publice a manifestației, subliniem importanța existenței unui dialog și a unei bune colaborări între participanți și forțele de ordine”, transmite Jandarmeria Capitalei.

Forțele de ordine avertizează că persoanele care au asupra lor obiecte contondente nu vor avea acces la manifestație.

- articolul continuă mai jos -

În același timp, Jandarmeria, Poliția și celelalte autorități cu atribuții în domeniul ordinii publice vor organiza filtre la intrările în Capitală. Acestea vor avea ca scop verificarea legalității transporturilor de animale și produse agroalimentare.

Traficul din Piața Victoriei ar putea fi restricționat

În funcție de numărul participanților la protest, traficul rutier din Piața Victoriei ar putea fi restricționat. Brigada Rutieră le recomandă șoferilor să evite zona în perioada desfășurării manifestației.

Autoritățile îi sfătuiesc, de asemenea, pe participanți să anunțe imediat forțele de ordine dacă observă persoane care au un comportament neadecvat și să nu se alăture unor astfel de situații.

Protestul are loc pe fondul nemulțumirilor fermierilor față de măsurile luate de Guvern, inclusiv cele care au impact asupra sectorului agricol și zootehnic.

La protestele fermierilor organizate în luna iulie au avut loc incidente între manifestanți și forțele de ordine. Atunci, jandarmii au intervenit inclusiv cu gaze lacrimogene.