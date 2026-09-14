13 sept.
Toamna deja și-a intrat în drepturi, fructele de sezon sunt în piețe, „culegem” câteva prune de pe o tarabă și facem niște bruschette cu prune și brânză. Sunt doar trei ingrediente: cele două gata menționate plus pâine și se prepară în 10 minute.
Tăiem prunele în bucăți, evident după ce am scos sâmburii.
Radem sau sfărâmăm brânza.
Punem în tigaie trei cuburi de unt și un strop de ulei să nu se ardă untul. Apoi și prunele și cimbru. Lăsăm să se caramelizeze 10 minute.
Scoatem prunele, mai punem puțin unt și prăjim pâinea pe ambele părți.
Punem pe felia de pâine prăjită un pat de prune, apoi brânză din belșug. Iar la final puțin oțet balsamic de Modena. Dacă vreți mai dulce și miere.
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