FOTO Bruschette cu prune, gustarea care aduce aromele toamnei pe masă. Ai nevoie de doar trei ingrediente și zece minute

14 sept. 2026, Rețetele Juanitei
Bruschete cu prune. Foto: G4Food
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Cuprins
  1. Ingrediente pentru bruschette cu prune
  2. Preparare pas cu pas

Toamna deja și-a intrat în drepturi, fructele de sezon sunt în piețe, „culegem” câteva prune de pe o tarabă și facem niște bruschette cu prune și brânză. Sunt doar trei ingrediente: cele două gata menționate plus pâine și se prepară în 10 minute.

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Ingrediente pentru bruschette cu prune

  • Felii mai mari de pâine albă toast sau integrală
  • Brânză de capră
  • Prune, cam 3-4 pentru o felie
  • Unt, ulei de măsline, oțet de modena, cimbru proaspăt, opțional puțină miere.

Preparare pas cu pas

Tăiem prunele în bucăți, evident după ce am scos sâmburii.

Radem sau sfărâmăm brânza.

Punem în tigaie trei cuburi de unt și un strop de ulei să nu se ardă untul. Apoi și prunele și cimbru. Lăsăm să se caramelizeze 10 minute.

Scoatem prunele, mai punem puțin unt și prăjim pâinea pe ambele părți.

Punem pe felia de pâine prăjită un pat de prune, apoi brânză din belșug. Iar la final puțin oțet balsamic de Modena. Dacă vreți mai dulce și miere.

 

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