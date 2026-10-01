Prețurile globale ale produselor agricole au înregistrat în ultimele luni cea mai mare creștere trimestrială de după începutul invaziei rusești în Ucraina, în 2022. Evoluția este alimentată de tensiunile din regiunea Mării Negre și de fenomenele meteorologice extreme și ar putea complica eforturile băncilor centrale de a ține inflația sub control, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.

Indicele Bloomberg Agriculture Spot, care urmărește evoluția a 10 culturi agricole importante, de la soia boabe la cafea, a crescut cu 13% în trimestrul încheiat la 30 septembrie. Este cel mai mare avans trimestrial al indicelui din martie 2022.

În aceeași perioadă, cotațiile porumbului și grâului la bursa de cereale din Chicago au crescut cu 15%, în timp ce prețul soiei boabe a urcat cu 13%.

Războiul din Ucraina afectează din nou piața cerealelor

Intensificarea confruntărilor dintre Rusia și Ucraina în ultimele luni a perturbat livrările de produse agricole din regiunea Mării Negre, unul dintre principalii furnizori globali de cereale și semințe oleaginoase.

Reducerea ofertei pune presiune pe cumpărătorii din Asia și Africa, regiuni care depind în mare măsură de importuri și care sunt nevoite să caute surse alternative de aprovizionare.

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În același timp, fenomenele meteorologice extreme au amplificat îngrijorările privind producția agricolă. Culturile de grâu și porumb au fost afectate în mai multe regiuni agricole importante, din Statele Unite până în Europa.

China cumpără soia din SUA

Prețurile globale ale cerealelor au fost susținute și de achizițiile constante de soia boabe din Statele Unite realizate de China.

Piața a fost influențată și de optimismul privind relațiile comerciale dintre cele două țări, apărut înaintea summitului dintre liderii SUA și Chinei, desfășurat la sfârșitul lunii trecute.

La finalul întâlnirii, cele două părți au anunțat că Beijingul va reduce tarifele vamale pentru unele culturi agricole americane, inclusiv grâul și porumbul, în cadrul unui acord comercial mai amplu. Taxele suplimentare aplicate soiei boabe au fost însă menținute.

Combinația dintre perturbările de pe partea de aprovizionare și modificarea fluxurilor comerciale îi menține în alertă pe cumpărătorii din întreaga lume.

Piața urmărește în continuare eventualele perspective de pace între Rusia și Ucraina, dar și evoluția achizițiilor de produse agricole americane realizate de China.

El Nino și vremea extremă pun presiune pe recolte

Factorii geopolitici nu sunt singurii care influențează prețurile.

Fenomenul El Nino, despre care prognozele indică faptul că ar putea fi unul dintre cele mai puternice din istorie, continuă să reprezinte un risc pentru producția agricolă din mai multe regiuni ale lumii.

Efectele sunt urmărite inclusiv în cazul unor culturi precum uleiul de palmier și cacao.

India a încheiat, de asemenea, cel mai slab sezon musonic din ultimul deceniu, ceea ce pune presiune asupra recoltelor și amplifică riscurile privind evoluția prețurilor alimentelor.

În acest context, creșterea prețurilor materiilor prime agricole reprezintă o nouă sursă de presiune pentru piețele alimentare și, indirect, pentru inflație.