Noua alternativă la Ozempic promite o scădere în greutate de peste 10%, dar cu mult mai puține efecte secundare

01 oct. 2026, Articole / Reportaje
Noua alternativă la Ozempic promite o scădere în greutate de peste 10%, dar cu mult mai puține efecte secundare
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Cuprins
  1. Ce este petrelintida și cum funcționează?
  2. Rezultatele studiului clinic de Fază 2
  3. O viitoare terapie de primă linie

Eficacitatea tratamentelor populare împotriva obezității din clasa GLP-1 (cum ar fi Ozempic, bazate pe semaglutidă sau tirzepatidă) este adesea umbrită de o rată ridicată de abandon. Datele din practica medicală arată că până la 75% dintre pacienți renunță la tratament în primul an, principala cauză fiind efectele secundare gastrointestinale (greață, vărsături, tulburări digestive). Întreruperea duce de obicei la reacumularea kilogramelor pierdute și la pierderea beneficiilor cardiovasculare.

În acest context, un nou medicament numit petrelintidă, prezentat la Reuniunea Anuală a Asociației Europene pentru Studiul Diabetului (EASD) de la Milano și publicat în revista The Lancet Diabetes & Endocrinology, se conturează ca o alternativă promițătoare.

Ce este petrelintida și cum funcționează?

Spre deosebire de terapiile bazate pe incretine (GLP-1), petrelintida este un analog de amilină cu acțiune prelungită, un hormon pancreatic ce controlează apetitul și senzația de sațietate prin mecanisme neurologice diferite. Deși ambele tipuri de tratament transmit creierului semnalul de „saturație”, amilina activează mult mai puțin zonele responsabile de greață și disconfort abdominal.

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Rezultatele studiului clinic de Fază 2

Testarea clinică a inclus 485 de pacienți din 32 de centre (din SUA, Polonia și România), monitorizați timp de 42 de săptămâni alături de recomandări privind stilul de viață (deficit de 500 kcal/zi și 150 minute de mișcare pe săptămână):

  • Dozele de întreținere (5,0 mg, 7,0 mg și 9,0 mg) au generat o pierdere medie în greutate cuprinsă între 10,2% și 10,7% (comparativ cu doar 1,7% în grupul placebo).

  • Doar 1,5% dintre pacienți au oprit definitiv tratamentul din cauza problemelor gastrointestinale, iar un procent redus (2,2%) a necesitat scăderea dozei.

  • S-au înregistrat scăderi ale tensiunii arteriale, ale markerilor de inflamație (proteina C reactivă) și o îmbunătățire a profilului lipidic (colesterol și trigliceride).

O viitoare terapie de primă linie

Cercetătorii coordonați de prof. Timothy Garvey (Universitatea din Alabama) subliniază că, deși pierderea în greutate este ușor mai redusă comparativ cu cea obținută prin GLP-1, rata mult mai mare de aderență face din petrelintidă o opțiune viabilă pe termen lung.

Dacă rezultatele vor fi confirmate în studiile de Fază 3, petrelintida ar putea deveni un tratament de primă linie pentru obezitatea cronică, fiind ideală pentru pacienții care nu tolerează efectele secundare ale medicamentelor actuale, scrie La Razon.

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