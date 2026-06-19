Obiceiul de a „ciuguli” pe parcursul întregii zile poate fi mai nociv pentru sănătatea orală decât consumul ocazional al unui desert, avertizează dr. Mariana Cărămidă, medic primar parodontolog. În cadrul podcastului „Fântâna de Sănătate”, o producție G4Food, specialistul a explicat că frecvența cu care mâncăm influențează direct riscul de apariție a cariilor și a bolii parodontale.

Potrivit medicului, sănătatea orală este influențată atât de ceea ce consumăm, cât și de modul în care ne organizăm mesele pe parcursul zilei. În cazul cariilor, un rol important îl au zahărul și aciditatea alimentelor, în timp ce pentru gingivită și parodontită contează mai ales efectul inflamator al dietei.

„Dacă ar fi să alegem între a mânca un desert la o masă principală și a consuma aceeași prăjitură pe parcursul întregii zile, este preferabil să o consumăm o singură dată și apoi să realizăm periajul dentar”, a explicat dr. Mariana Cărămidă.

Zahărul și băuturile acidulate, printre principalii inamici ai dinților

Specialistul a arătat că procesul de apariție a cariilor începe prin demineralizarea smalțului dentar. Bacteriile din cavitatea orală fermentează zaharurile, produc acizi și favorizează pierderea mineralelor din dinți.

Pe lângă dulciuri, băuturile acidulate reprezintă un factor de risc important deoarece combină două elemente nocive: zahărul și aciditatea.

- articolul continuă mai jos -

„Băuturile acidulate, care sunt și acide, dar au și zahăr, au un efect dramatic asupra apariției cariilor”, a subliniat medicul.

Fresh-urile de fructe nu sunt lipsite de riscuri

Deși sunt percepute ca o alegere sănătoasă, fresh-urile de fructe pot afecta smalțul dentar din cauza acidității. Medicul recomandă consumul acestora cu paiul și clătirea gurii cu apă după consum.

Un alt sfat important este evitarea periajului imediat după consumul unui suc proaspăt de fructe.

„Foarte important, jumătate de oră după ce consumăm astfel de sucuri de fructe să încercăm să nu facem periajul dentar”, a explicat dr. Mariana Cărămidă. În această perioadă, saliva contribuie la remineralizarea smalțului, iar periajul efectuat prea devreme poate accentua uzura acestuia.

Ce alimente pot proteja sănătatea orală

În schimb, există și alimente care contribuie la protecția dinților și gingiilor. Apa, lactatele, fructele oleaginoase, precum nucile și migdalele, dar și fructele și legumele crocante stimulează producția de salivă și ajută la curățarea mecanică a suprafeței dentare.

Potrivit specialistului, alimentele bogate în omega-3 și antioxidanți contribuie la reducerea inflamației și pot avea efecte benefice inclusiv în prevenirea bolii parodontale.

Dinții au nevoie de perioade de „odihnă”

Dr. Mariana Cărămidă atrage atenția asupra unui concept promovat în țările nordice, unde este recomandat ca între mese să existe intervale în care să nu fie consumate alimente, ci doar apă.

În acest fel, resturile alimentare nu se acumulează permanent pe suprafața dinților, iar bacteriile au mai puține resurse pentru a se dezvolta.

„Gustările multiple pe durata unei zile sunt un foarte mare nu”, a afirmat medicul.

Sănătatea orală depinde de sănătatea generală

Specialistul a subliniat că sănătatea gingiilor și a dinților nu poate fi separată de starea generală de sănătate. Alimentația, activitatea fizică, nivelul de stres, fumatul și deficitul de vitamina D influențează răspunsul inflamator al organismului și evoluția afecțiunilor orale.

„Sănătatea orală este dependentă de sănătatea generală și dacă acționăm doar local, fără să ținem cont de întregul organism și de întregul stil de viață, efectele tratamentelor stomatologice pot fi doar temporare”, a concluzionat dr. Mariana Cărămidă.