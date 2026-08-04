Marile rețele comerciale din România au anunțat măsuri voluntare pentru reducerea consumului de energie. Decizia vine după instituirea stării de alertă energetică la nivel național.

Membrii Asociației Marilor Rețele Comerciale din România susțin că măsurile nu vor afecta funcționarea magazinelor. Retailerii promit să păstreze condiții de siguranță și confort pentru cumpărători. Printre măsurile anunțate se află oprirea iluminatului publicitar pe timpul nopții. Magazinele vor limita și utilizarea aparatelor de aer condiționat, conform Economedia.

Retailerii folosesc predominant corpuri de iluminat cu tehnologie LED. Unele sisteme permit reglarea intensității în funcție de lumina naturală. În spațiile administrative și în zonele care nu sunt accesibile clienților sunt utilizați senzori de prezență. Sistemele de climatizare sunt gestionate prin senzori de temperatură. Scopul este evitarea răcirii excesive și reducerea consumului în perioadele cu cerere ridicată.

O altă măsură este montarea ușilor la vitrinele și instalațiile frigorifice. Acestea limitează pierderile de aer rece. Compresoarele trebuie astfel să funcționeze mai puțin pentru menținerea temperaturilor necesare.

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Panouri fotovoltaice pentru consumul propriu

Unele rețele comerciale folosesc panouri fotovoltaice instalate pe acoperișurile magazinelor sau ale centrelor logistice. Energia produsă este utilizată pentru consumul propriu.

Reprezentanții AMRCR afirmă că măsurile au rolul de a diminua presiunea asupra Sistemului Energetic Național. În același timp, magazinele trebuie să asigure continuitatea aprovizionării și păstrarea alimentelor în condiții corespunzătoare.

Anunțul nu precizează ce economie totală de energie ar putea fi obținută. Nici aplicarea identică a măsurilor în fiecare magazin nu este indicată. Consumul depinde de suprafața unității, echipamentele frigorifice, program și numărul de clienți.

Guvernul cere reducerea consumului în orele de vârf

Măsurile sunt anunțate în contextul secetei severe și al scăderii producției de electricitate. Debitele reduse ale Dunării și ale râurilor au afectat producția hidroenergetică și au creat dificultăți pentru funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă.

Autoritățile au cerut companiilor să reducă voluntar consumul, în special în intervalele de vârf. Guvernul a discutat cu reprezentanții marilor consumatori industriali despre posibilitatea diminuării cererii de energie între orele 19:00 și 23:00.

Executivul pregătește și un mecanism care ar permite limitarea temporară a consumului unor companii mari. Acesta ar urma să fie folosit numai dacă măsurile voluntare nu sunt suficiente pentru menținerea echilibrului în sistem.

Pentru retaileri, reducerea consumului are și o componentă economică. Un consum mai mic înseamnă facturi mai reduse și costuri de funcționare mai ușor de controlat. Efectul asupra prețurilor nu poate fi însă calculat în lipsa datelor privind economiile obținute de fiecare rețea.