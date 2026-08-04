Vânzarea de Colebil şi Panzcebil drajeuri a fost blocată pe întregul lanţ de distribuţie ca urmare a solicitării Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, în scopul clarificării documentaţiei pentru aceste produse, informează Biofarm printr-un raport transmis, marţi, Bursei de Valori Bucureşti, transmite Agerpres.

„Biofarm SA informează investitorii că pentru produsele Colebil, drajeuri, Panzcebil, drajeuri gastrorezistente, a fost emisă o decizie de blocare a vânzării pe întregul lanţ de distribuţie, până la nivelul farmaciilor, ca urmare a solicitării Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, în scopul clarificării documentaţiei pentru produsele menţionate”, se arată în raport.

Reprezentanţii companiei precizează, în raport, că aceste produse continuă să îndeplinească standardele de calitate şi de siguranţă pentru pacient.