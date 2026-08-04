Autoritățile franceze au aprobat construirea unei ferme terestre de somon care ar urma să fie cea mai mare de acest tip din Uniunea Europeană. Investiția este estimată la 280 de milioane de euro și promite o producție anuală de 10.000 de tone de pește.

Proiectul va fi dezvoltat de compania Pure Salmon în localitatea Le Verdon-sur-Mer, situată în sud-vestul Franței. Prefectura din Gironde a autorizat investiția, impunând mai multe condiții referitoare la protecția mediului, potrivit informațiilor publicate de Le Parisien și preluate de Mediafax.

Ferma va ocupa aproximativ 14 hectare

Viitoarea unitate piscicolă va ocupa o suprafață de aproximativ 14 hectare. Somonii vor fi crescuți pe uscat, într-un sistem cu recircularea apei. Această tehnologie presupune tratarea și reutilizarea unei părți importante din apa folosită în bazine. Sistemul permite monitorizarea temperaturii, a oxigenului și a calității apei, precum și controlarea condițiilor în care sunt crescuți peștii.

Compania susține că această metodă poate limita riscul de poluare și de răspândire a bolilor în mediul natural. De asemenea, fermele terestre reduc posibilitatea ca somonii să evadeze și să afecteze populațiile sălbatice.

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Dimensiunea proiectului generează însă întrebări privind cantitatea de apă și energie necesară funcționării instalației.

Producție anuală de 10.000 de tone

Potrivit planurilor investitorului, ferma ar urma să producă aproximativ 10.000 de tone de somon în fiecare an. Noua unitate ar putea crea în jur de 400 de locuri de muncă în timpul construcției și după începerea activității. Susținătorii proiectului consideră că dezvoltarea producției locale ar putea reduce dependența pieței europene de somonul importat. O mare parte din consumul Uniunii Europene este acoperit în prezent prin importuri din țări cu un sector piscicol bine dezvoltat.

Investiția ar putea contribui și la extinderea acvaculturii franceze. Cererea pentru somon rămâne ridicată, iar companiile încearcă să dezvolte metode de producție care nu depind de amplasarea cuștilor în mări sau fiorduri.

Ecologiștii avertizează asupra consumului de apă și energie

Mai multe organizații de mediu contestă proiectul și solicită evaluări suplimentare. Acestea se tem că ferma ar putea exercita o presiune importantă asupra resurselor de apă și asupra ecosistemelor din apropierea estuarului Gironde.

Printre principalele îngrijorări se numără consumul ridicat de energie. Pompele, instalațiile de filtrare și sistemele de control al temperaturii trebuie să funcționeze permanent într-o fermă piscicolă cu circuit închis.

Ecologiștii solicită informații suplimentare și despre gestionarea apelor reziduale, a nămolului rezultat din activitate și a altor deșeuri. Ei avertizează că dimensiunea investiției poate produce efecte asupra mediului chiar dacă somonii sunt crescuți în bazine aflate pe uscat.

Compania Pure Salmon susține că tehnologia aleasă permite controlarea calității apei și reducerea impactului asupra mediului. Autoritățile afirmă că aprobarea a fost acordată cu respectarea unor condiții stricte.

Proiectul ar putea deveni un model pentru acvacultura europeană

Investiția este urmărită cu interes de industria europeană a acvaculturii. Dacă proiectul va funcționa conform planurilor, acesta ar putea încuraja construirea altor ferme piscicole terestre de mari dimensiuni.

Creșterea producției europene ar putea influența, în timp, cantitatea de somon disponibilă pe piața comunitară. Efectul asupra prețurilor va depinde însă de costurile de producție, de consumul de energie și de capacitatea fermei de a atinge volumul anunțat.

Pure Salmon urmează să înceapă lucrările de construcție. În paralel, organizațiile de mediu analizează posibilitatea de a contesta în instanță autorizația emisă de autoritățile franceze.