Un proiect coordonat de cercetători din Scoția și Japonia își propune să trimită whisky scoțian pe orbita Pământului, pentru a studia modul în care mediul spațial influențează maturarea băuturii. Satelitul CubeSat ar urma să fie lansat în 2028 și să rămână pe orbită timp de cinci ani, notează Agerpres.

Whisky-ul va fi trimis în spațiu într-un experiment care urmărește să determine dacă microgravitația și variațiile extreme de temperatură pot modifica sau accelera procesele chimice asociate maturării băuturii.

Proiectul, denumit „Space Puffin”, este coordonat de Dr. Gilles Bailet, cercetător la Universitatea din Glasgow. Echipa intenționează să trimită în spațiu mostre de whisky și ingrediente folosite în producția acestuia, la bordul unui satelit de tip CubeSat.

Lansarea este planificată pentru 2028, în cadrul unei misiuni SpaceX de aprovizionare a Stației Spațiale Internaționale (ISS). Ulterior, satelitul ar urma să fie plasat pe orbită din modulul japonez al stației.

Temperaturile extreme ar putea accelera maturarea

Unul dintre obiectivele experimentului este analiza modului în care whisky-ul interacționează cu lemnul în condiții de microgravitație și temperaturi extreme.

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În timp ce satelitul orbitează Pământul la aproximativ 90 de minute, probele vor trece prin cicluri repetate de încălzire și răcire. Temperaturile din mediul spațial pot varia, în funcție de expunerea la radiația solară, de la aproximativ minus 150 până la plus 200 de grade Celsius.

Cercetătorii cred că aceste variații ar putea accelera unele dintre procesele asociate maturării whisky-ului.

„Vrem să vedem care este efectul mediului spațial asupra maturării whisky-ului”, a declarat Gilles Bailet pentru Press Association, citată de DPA.

Potrivit cercetătorului, echipa încearcă să reproducă în satelit condiții care să permită studierea interacțiunii dintre whisky și lemn.

„Construim satelitul astfel încât să ofere un mediu mai propice pentru whisky, însă lemnul va „respira” mai repede decât pe Pământ. Prin urmare, sperăm să putem accelera procesul de maturare pentru a obține un produs mai interesant”, a explicat Bailet.

Nu va fi trimis un butoi întreg

Experimentul nu presupune transportarea unui butoi întreg de whisky în spațiu. Mostrele lichide vor fi păstrate împreună cu mici bucăți de lemn, pentru a simula, într-o anumită măsură, procesul de maturare care are loc în butoaiele folosite pe Pământ.

Pe durata misiunii, cercetătorii vor monitoriza probele și vor analiza date privind culoarea și compoziția chimică a whisky-ului.

Satelitul ar urma să funcționeze timp de cinci ani, însă nu va fi recuperat la finalul misiunii.

Bailet speră ca, în cazul în care experimentul oferă rezultate relevante, proiectul să evolueze către un sistem capabil să trimită whisky pe orbită și să îl readucă ulterior pe Pământ.

„Ne dorim foarte mult să putem trimite în spațiu un sistem complet de producție a whisky-ului, inclusiv un butoi întreg, dacă vom reuși să colaborăm cu investitori sau cu alte persoane interesate de acest proiect”, a spus cercetătorul.

De la whisky la fabrici orbitale

Proiectul are însă un obiectiv care depășește industria băuturilor alcoolice. Cercetătorii vor să afle dacă anumite procese chimice și biologice pot fi realizate mai eficient în microgravitație.

Whisky-ul este considerat un model ușor de monitorizat pentru astfel de cercetări. Producția sa implică procese biologice și chimice bine cunoscute, iar modificările pot fi analizate prin indicatori precum culoarea și compoziția chimică.

Datele obținute ar putea contribui la cercetări privind fabricile orbitale, în care anumite molecule sau materiale dificil de produs pe Pământ ar putea fi obținute în condiții de microgravitație.

Etanolul este unul dintre compușii de interes. În producția whisky-ului, drojdia transformă zaharurile provenite din orz și generează etanol. Cercetătorii vor folosi experimentul pentru a demonstra și modul în care această substanță poate fi extrasă pe orbită.

Studiile realizate anterior au indicat că microgravitația poate influența formarea cristalelor și modul în care se pliază anumite proteine, ceea ce deschide posibilități pentru producerea unor compuși utilizați în medicină și farmacie.

Whisky cu „caracter” obținut în spațiu

Bailet anticipează că un whisky maturat în condiții spațiale ar putea avea un profil aromatic diferit de cel obținut prin maturarea convențională.

Dacă experimentul va confirma ipoteza cercetătorilor, ar putea apărea în viitor whisky-uri maturate parțial sau integral în spațiu. Costurile de lansare și recuperare ar face însă ca astfel de produse să fie extrem de scumpe.

Whisky-ul a mai fost trimis în spațiu pentru cercetarea aromelor, însă probele respective au rămas în mediul controlat al Stației Spațiale Internaționale. „Space Puffin” urmărește să studieze băutura într-un satelit expus direct condițiilor de pe orbită.

Pentru moment, cercetătorii au nevoie de datele experimentului. Dacă acestea confirmă că procesele de maturare pot fi accelerate sau modificate în microgravitație, whisky-ul ar putea deveni unul dintre cele mai neobișnuite produse testate în viitoarele fabrici orbitale.