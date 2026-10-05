Cotațiile futures la zahăr brut și-au continuat luni ascensiunea pe bursele internaționale, alimentate de îngrijorările tot mai mari privind restrângerea ofertei globale. Problemele grave de producție și condițiile meteorologice extreme care afectează principalii cultivatori din lume au dat peste cap prognozele inițiale, informează Bloomberg citat de Agerpres.

La bursa din New York, cel mai tranzacționat contract la zahăr brut a înregistrat luni o creștere de până la 2%, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii ani. Această nouă scumpire vine imediat după un avans spectaculos de aproape 8% consemnat săptămâna trecută, fiind însoțită și de o majorare a prețului la zahărul alb.

De la surplus la deficit global din cauza fenomenului El Niño

Dacă la începutul anului analiștii estimau un surplus pe piața mondială, riscurile climatice au schimbat radical ecuația. Fenomenul meteorologic El Niño afectează grav sectorul agricol, iar culturile de zahăr numără printre primele victime. În prezent, experții estimează că piața va intra într-un deficit sever de aprovizionare.

„Îngrijorările legate de vreme impulsionează recenta creștere a prețurilor la zahăr, care sunt pe cale să testeze maximele înregistrate în luna august”, explică Chris Beauchamp, analist-șef la platforma de investiții IG.

- articolul continuă mai jos -

Producție afectată simultan la marii cultivatori ai lumii

Piața nu mai poate compensa pierderile dintr-o regiune prin surplusul din alta, deoarece condițiile nefavorabile lovesc concomitent mai mulți jucători cheie:

Brazilia (cel mai mare producător mondial): Precipitațiile excesive au încetinit ritmul de recoltare și procesare a trestiei de zahăr. Analiștii de la Green Pool Global și-au redus deja cu 3% prognoza de producție pentru regiunea centru-sud în sezonul 2026/2027.

India (al doilea mare producător): Cel mai slab an musonic din 2015 încoace a prăbușit estimările privind producția, care ar putea scădea până la aproximativ 30 de milioane de tone.

Europa: Randamentele la culturile de sfeclă de zahăr sunt preconizate să fie cu 11% sub media ultimilor cinci ani, conform datelor sistemului MARS de monitorizare din cadrul UE.

În acest context, piața pare tot mai convinsă că producția globală va rămâne mult sub estimările inițiale, menținând o presiune uriașă asupra prețurilor de consum.