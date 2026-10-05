Navă cu cereale, scufundată în Marea Neagră, în apropierea unei platforme românești / 11 marinari au fost salvați și două persoane au murit

05 oct. 2026, Articole / Reportaje
Navă cu cereale, scufundată în Marea Neagră, în apropierea unei platforme românești / 11 marinari au fost salvați și două persoane au murit
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Nava se afla în afara apelor teritoriale ale României
  2. Cauza incidentului nu este încă stabilită oficial

O navă cargo încărcată cu cereale s-a scufundat luni, 5 octombrie, în Marea Neagră, în apropierea Platformei Pescăruș. Unsprezece membri ai echipajului au fost salvați, iar două persoane au murit, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Presa a relatat că vasul ar fi fost lovit de o dronă, însă cauza incidentului nu fusese confirmată oficial la momentul publicării.

Nava Royad Mammadov plecase din portul ucrainean Ismail, încărcată cu cereale, și se îndrepta spre Ravenna, Italia. Datele de monitorizare maritimă arată că vasul naviga sub pavilion Saint Kitts și Nevis.

Nava se afla în afara apelor teritoriale ale României

Autoritatea Navală Română (ANR), prin Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) Constanța, a fost alertată în jurul orei 11:00 în legătură cu un incident maritim grav produs în afara apelor teritoriale ale României. Primele relatări indicau că incidentul s-a produs la aproximativ nouă mile marine sud-est de Platforma Pescăruș și la circa 20 de mile marine de țărm.

La ora 10:37, MRCC a solicitat intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM). Nava SAR Apollo a plecat către zona indicată la ora 10:39, iar SAR Ares, la 10:45. În operațiune au fost implicate ulterior mai multe nave de salvare și structuri ale Gărzii de Coastă.

- articolul continuă mai jos -

Inițial, autoritățile anunțaseră că 13 membri ai echipajului erau dați dispăruți și că existau persoane rănite.

MAI a anunțat ulterior că nava s-a scufundat și că 11 membri ai echipajului au fost salvați. Două persoane au fost găsite decedate. Elicopterul Inspectoratului General de Aviație a intervenit pentru preluarea prin troliere a persoanelor rănite, care urmau să primească asistență medicală de urgență.

Cauza incidentului nu este încă stabilită oficial

Mai multe publicații, între care Mediafax și presa locală din Constanța, au relatat că Royad Mammadov ar fi fost lovită de o dronă, după care la bord s-ar fi produs o explozie și un incendiu. Autoritățile române au confirmat incendiul, scufundarea navei și operațiunea de salvare, însă nu au stabilit oficial, în informațiile făcute publice până acum, că o dronă a provocat incidentul.

Royad Mammadov este o navă cargo construită în 2006, cu o lungime de aproximativ 140 de metri și o capacitate deadweight de aproape 6.900 de tone. Datele VesselFinder indicau drept ultim port Ismail, în Ucraina, iar destinația declarată era Ravenna, Italia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
05 oct.
Prețul zahărului explodează pe piețele internaționale. Deficitul global împinge cotațiile la maxime istorice
Prețul zahărului explodează pe piețele internaționale. Deficitul global împinge cotațiile la maxime istorice
Articole / Reportaje
05 oct.
Aproape jumătate dintre clienți spun că nu revin într-un restaurant dacă servirea este lentă / Organizarea bucătăriei și comunicarea pot reduce timpul de așteptare
Aproape jumătate dintre clienți spun că nu revin într-un restaurant dacă servirea este lentă / Organizarea bucătăriei și comunicarea pot reduce timpul de așteptare
Articole / Reportaje
05 oct.
Noua definiție a luxului în turism: ce caută călătorii la hoteluri și de ce mâncarea a devenit parte din experiență / „Luxul nu arată într-un singur fel” / Un reprezentant Michelin dezvăluie care sunt tendințele în HoReCa
Noua definiție a luxului în turism: ce caută călătorii la hoteluri și de ce mâncarea a devenit parte din experiență / „Luxul nu arată într-un singur fel” / Un reprezentant Michelin dezvăluie care sunt tendințele în HoReCa
Articole / Reportaje
05 oct.
Microundele sunt periculoase sau nu? Ce spune un profesor de la Facultatea de Chimie și ce alimente nu trebuie încălzite niciodată astfel
Microundele sunt periculoase sau nu? Ce spune un profesor de la Facultatea de Chimie și ce alimente nu trebuie încălzite niciodată astfel
Articole / Reportaje
04 oct.
Ai mâncat ani de zile acest ingredient obținut din insecte fără să știi. Se găsește pe mere, pere și alte fructe
Ai mâncat ani de zile acest ingredient obținut din insecte fără să știi. Se găsește pe mere, pere și alte fructe
Recomandări
Mediafax
Panourile solare care lasă plantele să crească. Același teren produce hrană și energie
G4Media
Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
Economedia
AnimaWings: afaceri în creștere, dar pierderi de 111 milioane de lei și datorii de 157 milioane de lei / Restanțe de 11 milioane de lei către ANAF / Compania are și peste 10.000 de litigii, aeronave indisponibile și o tranzacție de 50% în incertitudine
Mediafax Italia
Cer SĂ ELIMINE SOMONUL din meniul restaurantelor! Care este motivul?!
Mediafax Spania
5 super-idei de mic dejun... spaniol. Ce combinații recomandă un nutriționist?!
CSID
Ce pățește corpul dacă nu bei apă timp de 24, 48 sau 72 de ore. Semnele care arată că deshidratarea devine periculoasă
CSID
Când trebuie aerisite caloriferele pentru a încălzi mai bine: înainte sau după pornirea căldurii?