O navă cargo încărcată cu cereale s-a scufundat luni, 5 octombrie, în Marea Neagră, în apropierea Platformei Pescăruș. Unsprezece membri ai echipajului au fost salvați, iar două persoane au murit, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Presa a relatat că vasul ar fi fost lovit de o dronă, însă cauza incidentului nu fusese confirmată oficial la momentul publicării.

Nava Royad Mammadov plecase din portul ucrainean Ismail, încărcată cu cereale, și se îndrepta spre Ravenna, Italia. Datele de monitorizare maritimă arată că vasul naviga sub pavilion Saint Kitts și Nevis.

Nava se afla în afara apelor teritoriale ale României

Autoritatea Navală Română (ANR), prin Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) Constanța, a fost alertată în jurul orei 11:00 în legătură cu un incident maritim grav produs în afara apelor teritoriale ale României. Primele relatări indicau că incidentul s-a produs la aproximativ nouă mile marine sud-est de Platforma Pescăruș și la circa 20 de mile marine de țărm.

La ora 10:37, MRCC a solicitat intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM). Nava SAR Apollo a plecat către zona indicată la ora 10:39, iar SAR Ares, la 10:45. În operațiune au fost implicate ulterior mai multe nave de salvare și structuri ale Gărzii de Coastă.

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Inițial, autoritățile anunțaseră că 13 membri ai echipajului erau dați dispăruți și că existau persoane rănite.

MAI a anunțat ulterior că nava s-a scufundat și că 11 membri ai echipajului au fost salvați. Două persoane au fost găsite decedate. Elicopterul Inspectoratului General de Aviație a intervenit pentru preluarea prin troliere a persoanelor rănite, care urmau să primească asistență medicală de urgență.

Cauza incidentului nu este încă stabilită oficial

Mai multe publicații, între care Mediafax și presa locală din Constanța, au relatat că Royad Mammadov ar fi fost lovită de o dronă, după care la bord s-ar fi produs o explozie și un incendiu. Autoritățile române au confirmat incendiul, scufundarea navei și operațiunea de salvare, însă nu au stabilit oficial, în informațiile făcute publice până acum, că o dronă a provocat incidentul.

Royad Mammadov este o navă cargo construită în 2006, cu o lungime de aproximativ 140 de metri și o capacitate deadweight de aproape 6.900 de tone. Datele VesselFinder indicau drept ultim port Ismail, în Ucraina, iar destinația declarată era Ravenna, Italia.