O pasiune începută în copilărie și un lac săpat în curte în urmă cu aproape trei decenii au devenit, în timp, baza unei mici afaceri de familie la Dârlos, în județul Sibiu. Ovidiu Farcaș, în vârstă de 52 de ani, crește pește, gătește pentru turiști și administrează, împreună cu soția și cei doi fii, un punct gastronomic local, relatează Ora de Sibiu.

Povestea a început în 1999, când Ovidiu și-a amenajat propriul lac, din pasiune pentru pescuit. În 2014 a încercat să crească păstrăv, dar prima tentativă nu a reușit. „Prima dată n-a reușit, dar totuși pasiunea și ambiția au făcut să pot, până la urmă, să cresc păstrăv în zona asta”, povestește Ovidiu Farcaș.

Astăzi, în gospodărie sunt crescuți somn și păstrăv somonat. Unele exemplare de păstrăv ajung la 2,5-3 kilograme după aproximativ trei ani.

Peștele din lac ajunge direct în farfurie

Punctul gastronomic a apărut mai târziu, după ce Ovidiu a fost încurajat să valorifice locul și produsele pe care deja le avea în gospodărie. Una dintre atracțiile pentru turiști este faptul că pot vedea aproape întregul traseu al preparatului. Peștele este scos din apă și pregătit pe loc, iar una dintre rețetele servite este păstrăvul prăjit în făină de mălai, cu mămăligă și mujdei.

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Pe lângă pește, familia pregătește pâine și mezeluri după rețete moștenite de la părinți. „Îl ajut să facă salamul, cârnații”, spune Paul Farcaș, unul dintre cei doi fii, care lucrează acum alături de tatăl său.

De la pasiunea unui om la afacerea unei familii

La început, ideea unui punct gastronomic nu a fost privită de toți membrii familiei cu același entuziasm. În timp, însă, soția și cei doi fii ai lui Ovidiu s-au implicat în activitate, iar gospodăria a devenit o afacere în care lucrează împreună.

În apropierea lacului au fost construite și două căsuțe din lemn pentru turiștii care vor să rămână peste noapte. Astfel, locul combină astăzi pescuitul, gastronomia locală și cazarea într-un cadru rural.

Pentru Ovidiu Farcaș, însă, totul a pornit fără un plan de afaceri. Mai întâi a fost lacul, apoi încercările de a crește pește, preparatele făcute în gospodărie și, abia mai târziu, ideea de a deschide locul pentru turiști. Aproape trei decenii după ce și-a săpat lacul în curte, pasiunea pentru pescuit a devenit astfel principala activitate a unei întregi familii.