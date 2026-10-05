Ordinul privind trenurile de marfă din Portul Constanța ar putea fi modificat pentru fluidizarea exporturilor de cereale / Anunțul ministrului Tanczos Barna

05 oct. 2026, Agribusiness
Ordinul privind trenurile de marfă din Portul Constanța ar putea fi modificat pentru fluidizarea exporturilor de cereale / Anunțul ministrului Tanczos Barna
Sursa foto: Begemot_30 | Dreamstime.com
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Ministrul Agriculturii, Tanczos Barna, anunță modificarea regimului de acceptanță a trenurilor de marfă care deservesc Portul Constanța, măsură menită să reducă blocajele logistice și să accelereze exportul cerealelor românești, transmite Agerpres.

Ministrul Agriculturii, Tanczos Barna, a anunțat luni că Ministerul Transporturilor va modifica ordinul privind regimul de acceptanță a trenurilor de marfă în stațiile de cale ferată care deservesc Portul Constanța. Decizia vine în urma unei întâlniri cu reprezentanții fermierilor, companiilor feroviare și administrației portuare, în contextul dificultăților logistice întâmpinate la exportul cerealelor.

„În această dimineață, împreună cu ministrul Transporturilor, Radu Miruță, și alături de reprezentanții companiilor feroviare și ai administrației Portului Constanța, am avut o întâlnire cu asociațiile reprezentative ale fermierilor din sectorul vegetal, pentru a găsi soluții la dificultățile logistice legate de exportul cerealelor românești”, a transmis Tanczos Barna pe Facebook.

Potrivit ministrului Agriculturii, obiectivul este asigurarea capacității de transport și a infrastructurii logistice necesare pentru ca producția agricolă românească să poată ajunge la export într-un timp cât mai scurt.

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Accepturile pentru trenurile de marfă, emise mai rapid

Discuțiile dintre autorități, fermieri și operatorii din transport s-au concentrat pe eliminarea blocajelor administrative și a punctelor de congestie din fluxurile logistice către Portul Constanța.

Una dintre măsurile convenite vizează modificarea Ordinului ministrului Transporturilor privind aprobarea „Regimului de acceptanță a trenurilor de marfă în stațiile de cale ferată care deservesc portul maritim Constanța”.

Modificarea urmărește reducerea perioadei necesare pentru emiterea acceptelor portuare care permit descărcarea trenurilor de marfă.

Măsura va fi corelată cu o coordonare mai bună a operatorilor care transportă mărfurile către port și cu un mecanism mai eficient de sancționare a celor care nu respectă regulile stabilite.

„Pentru eficientizarea fluxurilor logistice, am convenit modificarea Ordinului ministrului Transporturilor privind aprobarea Regimului de acceptanță a trenurilor de marfă în stațiile de cale ferată care deservesc portul maritim Constanța, în sensul reducerii perioadei de emitere a acceptelor portuare pentru descărcarea trenurilor, corelată cu o mai bună coordonare a operatorilor care transportă marfa către port, precum și cu un mecanism mai eficient de sancționare a celor care nu respectă regulile”, a transmis ministrul Transporturilor, Radu Miruță.

Potrivit acestuia, modificările necesare vor fi implementate „cu celeritate” de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în perioada următoare.

Portul Constanța, principal punct de ieșire pentru cerealele românești

Portul Constanța are un rol important în exporturile de cereale și alte produse agricole din România. Blocajele apărute pe fluxurile feroviare și rutiere către port pot întârzia livrările și pot crește costurile suportate de producători și comercianți.

Autoritățile și reprezentanții sectorului agricol urmează să continue discuțiile pentru identificarea unor soluții logistice care să permită transportul mai eficient al mărfurilor agroalimentare românești către piețele externe.

Tanczos Barna a precizat că întâlnirile vor continua în perioada următoare, cu obiectivul de a identifica soluții pentru producătorii agricoli români.

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