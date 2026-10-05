Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a început discuțiile cu oficialii din Libia pentru reluarea exporturilor de ovine, suspendate în ultimele luni din cauza focarelor de variolă și a restricțiilor epidemiologice, transmite Mediafax.

Reprezentanții autorității române s-au întâlnit cu o delegație libiană aflată într-o vizită de lucru în România. Discuțiile au vizat condițiile tehnice și sanitare necesare pentru reluarea transporturilor de animale vii.

Delegația libiană va verifica ferme și centre de colectare

Partea română a prezentat măsurile adoptate pentru controlarea situației epidemiologice și pentru limitarea riscului de răspândire a bolii. Delegația libiană urmează să efectueze vizite la ferme, centre de colectare și abatoare de ovine, bovine și pasăre. Oficialii vor merge și la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală (IDSA), pentru a analiza sistemul de supraveghere și testare. „Vom merge împreună în teren pentru a prezenta, în mod concret, măsurile pe care România le implementează pentru controlul situației epidemiologice și pentru securizarea exporturilor„, a declarat președintele ANSVSA.

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Acesta a precizat că autoritatea încearcă să ofere partenerilor libieni garanțiile necesare privind capacitatea sistemului sanitar-veterinar românesc de a susține din nou comerțul cu animale vii.

Plan pentru reluarea exporturilor către mai multe piețe

ANSVSA a elaborat și un Plan de Acțiune pentru reluarea transporturilor de ovine către mai multe state. Pe listă se află, alături de Libia, Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Kuweit, Tunisia și Israel, piețe importante pentru crescătorii români de ovine.

Reluarea exporturilor depinde însă de evoluția situației epidemiologice și de acceptarea garanțiilor sanitare oferite de România de către autoritățile statelor importatoare.

Libia, o piață importantă pentru ovinele românești

Exporturile de animale vii către Libia au mai fost suspendate în trecut, pe fondul instabilității politice din această țară. România nu a comercializat animale vii pe piața libiană timp de aproximativ 12 ani. După reluarea schimburilor, exporturile de ovine către Libia au adus României aproximativ 14,3 milioane de dolari în 2024, potrivit datelor statistice internaționale de comerț citate de Mediafax.

Restricțiile impuse în contextul focarelor de variolă au provocat nemulțumiri în rândul crescătorilor de animale. Pe 15 septembrie, mai mulți fermieri au protestat față de măsurile adoptate în timpul crizei epidemiologice, iar ulterior au fost acordate compensații financiare pentru pierderile suferite.