Sindicatele din APIA cer întâlnire de urgență cu Ministerul Agriculturii după declarațiile privind posibile disponibilizări

05 oct. 2026, Agribusiness
Sindicatele din APIA cer întâlnire de urgență cu Ministerul Agriculturii după declarațiile privind posibile disponibilizări
Sursa foto: Inquam Photos/George Călin
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Cuprins
  1. Avertismentul Agro-Star: „APIA nu este o instituție oarecare”
  2. Se cere dialog social în locul declarațiilor de presă
  3. Mobilizare sindicală pentru protejarea salariaților

Federația Agro-Star 2022 solicită Ministerului Agriculturii clarificări publice imediate cu privire la intențiile de reorganizare sau de reducere a personalului din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Într-un comunicat difuzat luni de Agerpres, reprezentanții sindicali își exprimă îngrijorarea profundă în urma declarațiilor făcute în spațiul public de ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, solicitând de urgență o întrevedere oficială cu conducerea ministerului.

Avertismentul Agro-Star: „APIA nu este o instituție oarecare”

Liderii sindicali subliniază rolul crucial pe care îl joacă APIA în economie, fiind instituția responsabilă de gestionarea și distribuirea fondurilor europene și naționale către fermierii români. Aceștia atrag atenția că orice decizie privind restructurarea sistemului va avea impact direct asupra plăților din agricultură.

„În spatele fiecărei plăți, al fiecărui dosar și al fiecărui termen procedural se află oameni care muncesc sub o presiune permanentă și care poartă o responsabilitate uriașă. Nu putem accepta ca acești oameni să fie transformați în țapi ispășitori pentru problemele administrației sau în victime ale unor măsuri de austeritate”, se arată în comunicatul Agro-Star 2022.

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Se cere dialog social în locul declarațiilor de presă

Federația Agro-Star 2022 și Sindicatul Național APIA cer ministerului de resort să respecte legislația privind dialogul social și contractul colectiv de muncă. Reprezentanții angajaților susțin că eficientizarea administrative nu poate fi realizată în mod unilateral.

Printre principalele revendicări transmise Ministerului Agriculturii se numără:

  • Garantarea drepturilor salariale și profesionale pentru toți angajații instituției;

  • Clarificarea publică a oricărui plan de reorganizare sau disponibilizare;

  • Consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale reprezentative și prezentarea transparență a proiectelor de reformă;

  • Organizarea unei ședințe de urgență între conducerea ministerului și reprezentanții salariaților.

Mobilizare sindicală pentru protejarea salariaților

Liderii Agro-Star au precizat că nu se opun modernizării sau eficientizării administrației publice, însă refuză categoric ca acest proces să fie făcut în detrimentul funcționarilor.

Sindicaliștii au avertizat că vor folosi toate pârghiile legale și mijloacele de acțiune sindicală pentru a proteja drepturile angajaților APIA, reamintind că stabilitatea instituției este esențială pentru fermierii care depind de subvențiile agricole.

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