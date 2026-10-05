Patrimoniul gastronomic al Banatului este adus în lumina reflectoarelor printr-o nouă serie de documentare video. Proiectul „Amintiri Gustoase”, lansat pe YouTube, își propune să exploreze rețetele tradiționale, comunitățile locale și punțile culinare dintre generații. Prima oprire este în județul Arad, la Secusigiu.
Noua producție face parte din proiectul cultural mai amplu „Banatul este fruntea!”, realizat de Cronicari Digitali și Asociația Human Made Art (HUMART), și continuă demersul de cartografiere a gospodăriilor și punctelor gastronomice din România.
Primul episod, intitulat „De La Măicuța”, pătrunde în intimitatea casei în care Daniela Fălcușan și-a petrecut primii ani din viață. „Măicuța” este termenul afectuos pentru bunica sa, o figură centrală a cărei amintire dăinuie și prin preparatele din bucătărie.
Din dorința de a duce mai departe ce-a învățat de la bunica, Daniela a fondat Asociația „De La Măicuța”. Astăzi, vechea gospodărie din Secusigiu a devenit un centru viu pentru comunitate, găzduind ateliere educaționale și culturale pentru copii (lectură, desen, pictură, introducere în graiul bănățean și preparat prăjituri), dar și evenimentele Banat Brunch, organizate alături de Asociația My Banat, unde vizitatorii descoperă bucătăria locală și producătorii din zonă.
Donațiile strânse în urma acestor întâlniri sunt redirecționate către proiectele educaționale destinate copiilor din sat și susținerea micilor producători locali.
Episodul începe cu o dilemă culinară clasică, răspunsul fiind esențial pentru a obține gustul autentiv din copilărie: cum punea bunica oul în zama de părădaică (supa de roșii), întreg sau bătut? Discuția este între Daniela și mama ei și pune la încercare și memoria și gusturile fiecăreia.
„Avem multe rețete păstrate în caiete foarte vechi și ne dorim să le transmitem mai departe. Aceeași rețetă poate avea variante diferite de la o casă la alta, așa că am adunat câteva și de la cunoscuți din sat. Am început să le transcriem într-un caiet nou, cu ajutorul lui buni Cornelia, care are un scris tare frumos și o răbdare cum rar mai găsești”, mărturisește Daniela Fălcușan.
Procesul de gătire e el însuși o incursiune în istoria comunei Secusigiu: un spațiu multicultural unde au conviețuit români, germani, maghiari și sârbi. Pe lângă zama de părădaică preparată din roșii proaspete din grădină, episodul prezintă pregătirea unui aluat umplut cu brânză și întâlnirea cu producătoarea locală de la care cumpăra chiar bunica Danielei.
Nu în ultimul rând, documentarul aduce în prim-plan mesajul de încurajare a consumului responsabil și redescoperirea resurselor locale.
„Gastronomia locală ne arată că sustenabilitatea poate porni de la lucruri foarte simple: să folosim ceea ce avem aproape, să respectăm sezonul și să înțelegem mai bine drumul alimentelor până ajung pe masa noastră. Pentru Electrolux, susținerea acestui proiect înseamnă să contribuim la o conversație mai amplă despre felul în care putem găti și consuma mai responsabil”, a declarat Teodora Juravle, Director de Marketing Electrolux România, partenerul principal al proiectului.
Demersul cultural „Amintiri Gustoase” nu se oprește la seria video. Inițiativa cuprinde o rețea extinsă de acțiuni dedicate patrimoniului culinar din regiune:
Grai bănățean la radio și audio: Regionalismele gastronomice pot fi ascultate în aplicația Audiodexa, iar zece rețete culese de Ștefania Bijan sunt prezentate la Radio România Cultural (în cadrul emisiunii „Orașul vorbește”);
Ateliere live: Rețete bănățene care au fost gătită alături de public la Gărâna Jazz Festival;
Lansare de carte: Volumul „Banatul e fruntea în bucate!” va fi lansat oficial în cursul acestei luni.
Primul episod al noii serii este disponibil deja pe canalul de YouTube „Amintiri Gustoase”. Proiectul este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), având ca parteneri instituționali Institutul Național al Patrimoniului, Direcția Județeană pentru Cultură Timiș și Muzeul Satului Bănățean Timișoara.
Partener principal: Electrolux România
Parteneri: Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești
Parteneri media: Radio România Cultural, PressOne și G4Food
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