Taurul Woernitz, un exemplar de top din rasa Fleckvieh, cunoscută și sub denumirile Bălțată Germană și Bălțată Românească, a fost desemnat sâmbătă „Mister Parada Taurilor”, prin votul publicului, la cea de-a XXIV-a ediție a Paradei Taurilor de la Sângeorgiu de Mureș. Evenimentul a marcat și 50 de ani de activitate genetică a Semtest-BVN, transmite Agerpres.

Woernitz provine dintr-o linie de elită internațională, iar alegerea sa a fost făcută de publicul prezent la eveniment.

„Am avut cea de-a 24 ediţie a Paradei Taurilor, un eveniment care s-a suprapus şi cu o sărbătoare a noastră, şi anume 50 de ani de activitate a centrului de colectare. Un eveniment la care, iată, au venit fermieri şi operatori din toată ţara. Tribuna a fost plină, taurii au fost pregătiţi în condiţii foarte bune şi suntem convinşi că toţi cei care au fost aici au trăit pe viu cu adevărat emoţia acestui eveniment, Parada Taurilor. Anul acesta taurul cu numărul 13, Woernitz, a ieşit Mister Parada Taurilor. A fost alegerea publicului, a celor care au fost aici şi mă bucur pentru că majoritatea au fost fermieri şi operatori de însămânţări artificiale, înseamnă că ei ştiu ce au ales”, a declarat directorul Semtest-BVN Mureş, Valer Radu Sician.

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Taurii de elită pot ajunge la valori de sute de mii de euro

Ediția din acest an a coincis cu celebrarea a 50 de ani de activitate a centrului de colectare mureșean în domeniul ameliorării genetice și reproducției la bovine.

Valer Radu Sician a subliniat că valoarea unor tauri de elită prezentați în cadrul evenimentului concurează direct cu standardele europene.

„Material seminal avem de la fiecare taur care este prezentat. Sunt tauri cu mare valoare genetică, tauri care practic concurează la nivel cu taurii europeni şi valorile lor la nivel de Europa au ajuns deja la 100.000-150.000-200.000 euro. Sigur că România încă creşte din punctul de vedere al acestor valori, dar piaţa, ceea ce înseamnă licitaţia la nivel de Europa a urcat tot mai mult, pentru că taurii sunt cu valori din ce în ce mai mari şi se selectează tot mai mult”, a precizat Valer Radu Sician.

Directorul centrului a explicat și rolul geneticii în obținerea performanței în ferme, arătând că „o genetică bună înseamnă pentru fermier posibilitatea de a obţine producţii bune, atât de lapte, cât şi de carne, de la costuri cât mai reduse”.

„Coada vacii nu este un loc de rușine, este un loc de onoare”

Dănuț Daniel Ioan, inginer zootehnist și consultant în cadrul echipei centrului, a vorbit despre noblețea și profesionalismul acestei meserii și a făcut referire la prejudecățile cu care se confruntă fermierii.

„Nu uitaţi că venim tributari, inclusiv eu, de acum 20 de ani se spunea la ţară ‘dacă nu înveţi, vei ajunge la coada vacii’. Este un vot de blam pentru fermieri. Nu uitaţi că această meserie nobilă ne dă de mâncare în fiecare zi. Să fii fermier în ziua de astăzi, nu numai România, ci peste tot în lumea asta, este o cinste şi o onoare să dai de mâncare aproapelui tău. Coada vacii nu este un loc de ruşine, este un loc de onoare. Iar cei care fac chestia asta sunt oameni care, chiar dacă uneori câştigă mai puţin decât multe alte categorii sociale din România, fac ceea ce le place”, a evidențiat inginerul Dănuț Daniel Ioan.

Consultantul a atras atenția și asupra scăderii numărului de producători și a cerut mai mult respect pentru sacrificiile pe care le fac aceștia.

„Numărul fermierilor este în scădere. Vă rog frumos: respectaţi-i pentru tot ceea ce fac, pentru că se trezesc primii, înaintea noastră, a majorităţii, se culcă ultimii, îşi neglijează de multe ori familiile şi ne pun pe noi şi animalele lor pe primul plan. Sunt la mila lui Dumnezeu şi totuşi atât de aproape de El”, a afirmat reprezentantul Semtest-BVN.

„Rasă, masă, casă”, cei trei piloni ai zootehniei

Dănuț Daniel Ioan a reamintit și cei trei piloni considerați esențiali pentru o zootehnie de succes: rasă, masă și casă.

„Avem nevoie de trei lucruri foarte importante pe care le subliniem de fiecare dată: se numesc rasă, masă, casă. Astăzi, aici, aţi văzut rasa, casa şi masa o dau fermierii. Noi dăm rasa, selectăm, avem peste 100 şi ceva de ani de activitate neîntreruptă în acest domeniu. Încercăm să producem animale cât mai rezistente, cât mai productive, care să ne asigure produse de cea mai bună calitate”, a spus Dănuț Daniel Ioan.