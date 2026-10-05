Raid împotriva braconajului în Delta Dunării. Sute de capcane clandestine pentru raci, confiscate și amenzi de peste 80.000 de lei

05 oct. 2026, Articole / Reportaje
Raid împotriva braconajului în Delta Dunării. Sute de capcane clandestine pentru raci, confiscate și amenzi de peste 80.000 de lei
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Cuprins
  1. Intensificare a controalelor în zonele critice ale rezervației
  2. Peste o tonă de pește și raci au fost salvate din plasele braconierilor

Inspectorii Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) au desfășurat o amplă campanie de control pe parcursul lunii septembrie 2026, vizând combaterea pescuitului ilegal și respectarea perioadei de prohibiție la raci. În urma acțiunilor de pe teren, comisarii au aplicat numeroase sancțiuni și au eliberat în mediul natural sute de exemplare captive, informează Radio Constanța și Rador, citate de G4Media.

Intensificare a controalelor în zonele critice ale rezervației

Bilanțul acțiunilor derulate în perioada 1 – 30 septembrie 2026:

  • 159 de controale de inspecție și monitorizare ecologică derulate pe apele Deltei;
  • 139 de sancțiuni contravenționale, cu o valoare totală a amenzilor de 83.200 de lei;
  • 64 de capcane pentru raci și 198 de setci ilegale (dintre care 157 din monofilament, 24 din fir textil și 17 din policarbonat) au fost ridicate și confiscate.

Peste o tonă de pește și raci au fost salvate din plasele braconierilor

Pe lângă confiscarea echipamentelor interzise, inspectorii ARBDD au reșit să recupereze o cantitate importantă de resursă piscicolă:

  • Peste 1.240 de pești din diverse specii și 12 kilograme de raci au fost extrase la timp din uneltele clandestine și redați mediului lor natural;
  • 134 de kilograme de pește (în special babușcă și caras) au fost confiscate și predate către o societate comercială de profil.
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Reprezentanții ARBDD au avertizat că acțiunile de inspecție vor continua cu aceeași intensitate în perioada următoare, fiind esențiale pentru protejarea biodiversității, menținerea echilibrului ecologic și stoparea fenomenului de braconaj în Delta Dunării.

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