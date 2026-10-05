Inspectorii Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) au desfășurat o amplă campanie de control pe parcursul lunii septembrie 2026, vizând combaterea pescuitului ilegal și respectarea perioadei de prohibiție la raci. În urma acțiunilor de pe teren, comisarii au aplicat numeroase sancțiuni și au eliberat în mediul natural sute de exemplare captive, informează Radio Constanța și Rador, citate de G4Media.
Bilanțul acțiunilor derulate în perioada 1 – 30 septembrie 2026:
Pe lângă confiscarea echipamentelor interzise, inspectorii ARBDD au reșit să recupereze o cantitate importantă de resursă piscicolă:
Reprezentanții ARBDD au avertizat că acțiunile de inspecție vor continua cu aceeași intensitate în perioada următoare, fiind esențiale pentru protejarea biodiversității, menținerea echilibrului ecologic și stoparea fenomenului de braconaj în Delta Dunării.
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