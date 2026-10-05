Hering fermentat, carne de rechin lăsată la fermentat, brânză cu larve, băuturi din broaște sau testicule de taur. Sunt doar câteva dintre cele peste 80 de alimente și preparate reunite în Disgusting Food Museum, expoziția originară din Suedia care a ajuns pentru prima dată la Hong Kong. CNN a vizitat expoziția, unde publicul este invitat nu doar să privească exponatele, ci și să le miroasă și, în unele cazuri, să le guste.

Expoziția este deschisă la AIRSIDE, în cartierul Kai Tak, între 29 septembrie și 26 noiembrie. Reunește peste 80 de preparate provenite din aproximativ 35 de țări și este organizată în cinci zone tematice.

Ce este „dezgustător” depinde de cultura în care ai crescut

Ideea muzeului nu este doar de a provoca reacții puternice. Organizatorii încearcă să arate cât de mult sunt influențate preferințele alimentare de cultură și educație. Dezgustul are un rol biologic important, ajutând oamenii să evite alimentele potențial periculoase. În același timp, însă, ceea ce provoacă repulsie unei persoane poate reprezenta o delicatesă tradițională pentru alta, explică reprezentanții muzeului.

Printre exponate se află surströmming, celebrul hering suedez fermentat, hákarl, carnea de rechin fermentată din Islanda, și casu marzu, brânza tradițională din Sardinia cunoscută pentru larvele care participă la procesul de fermentare.

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Vizitatorii pot descoperi și kiviak, un preparat tradițional din Groenlanda realizat prin fermentarea păsărilor marine, precum și „Rocky Mountain oysters”, denumirea folosită în Statele Unite pentru testiculele de taur preparate termic. Expoziția prezintă și suc de broască din Peru, diferite insecte și alte produse considerate neobișnuite în afara culturilor din care provin.

Vizitatorii primesc și o pungă pentru vărsături

Experiența este intenționat multisenzorială. Pe lângă exponate reale, fotografii și materiale video, există instalații olfactive și un bar de degustare, unde cei mai curajoși pot încerca o parte dintre produse. Fiecare vizitator primește la intrare inclusiv o pungă pentru vărsături, devenită aproape o marcă a expoziției.

Muzeul original a fost deschis în Malmö, Suedia, în 2018. Conceptul a fost prezentat ulterior în mai multe orașe, printre care Los Angeles, Berlin, Bordeaux și Taipei. Organizatorii spun că expoziția nu urmărește să ridiculizeze tradițiile culinare, ci să pună sub semnul întrebării ideea că propriile noastre obiceiuri alimentare reprezintă standardul după care trebuie judecate celelalte culturi.