Lucruri mai puțin cunoscute despre gutui. Lucian Dragomir, legumicultor: „Gutuia pune în valoare varza murată pentru sarmale” / „Are efect antiinflamator, bună pentru digestie”

08 nov. 2026, Articole / Reportaje
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Lucruri mai puțin cunoscute despre gutui. Lucian Dragomir, legumicultor: „Gutuia pune în valoare varza murată pentru sarmale” / „Are efect antiinflamator, bună pentru digestie”
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Este unul dintre cele mai întârziate fructe de la noi, dar culmea e că și în țările calde gutuile se coc tot în această perioadă. Lucian Dragomir, legumicultor și director TeamFresh HoReCa face o trecere în revistă a utilizării gutuilor în gastronomia mondială. 

„Gutuile au conținut caloric foarte mic, fiind bogate în vitamina C, mineralele conținute fiind de două ori mai mari față de mere.

Au efect antiinflamator, bune pentru digestie, conținut ridicat de fibre, iar din frunzele arborelui se fac ceaiuri antidiuretice și mai ales pentru reglarea tensiunii arteriale.

În ultimii 10 ani, gutuia a devenit un fruct extrem de apreciat în toate bucătăriile lumii, vedetă în preparate cum ar fi Kitro (Spania și Portugalia) sau Caș în România, un preparat care imită brânza cu mare succes, Khoresh – Iran, Tajine – Maroc – tocănițe din miel și gutui, celebrele gutui umplute cu carne tocată din berbec din Turcia.

Puiul cu gutuie și praz gătit la scară largă în Oltenia, mâncarea de post din gutui, ceapă și ardei din Ardeal…

Gutuia este un ingredient nelipsit din murăturile asortate și mai ales la varza murată pentru sarmale, efectul astringent al acesteia ajută la limpezirea moarei și, de asemenea, este un excelent conservant natural.

Utilizarea la scară largă în gastronomie a gutuilor se face pe partea de deserturi, de la confituri, Tarte Tatin, înghețată până la torturi de evenimente.

Gutuile își au originea în Caucaz, iar în prezent se cultivă intens în China și în Japonia. Cea din urmă a dezvoltat niște soiuri unice, de mărimi foarte mici, cu scop strict estetic, unele din aceste soiuri fiind extrem de astringente.

Gutuia este un fruct care are foarte puține zaharuri, iar acestea se formează foarte târziu și doar cu mult timp după recoltare! Mulți dintre noi avem nostalgia gutuilor înșirate toamna târziu până în iarnă, a gutuilor pe mobila din casa bunicilor.

China, evident, este cel mai mare producător la nivel mondial, dar vin tare pe turnantă țările din America de Sud.

Cu toate că consumul a împins cultivarea acestui fruct cam pe toate meridianele globului și datorită conținutului chimic natural al acestuia, care îl fac unul din cele mai longevive fructe de păstrare prin refrigerare simplă, de câteva ori mai lungă perioada de păstrare față de pere și mere, acesta dispare cu desăvârșire între lunile mai și septembrie.

Acest fapt se datorează producției încă inferioare cererii, dar și curiosului caz că, indiferent unde este cultivat, perioada de recoltare este aproximativ cam aceeași!”.

Articolul conține imagini ilustrative modificate cu ajutorul inteligenței artificiale.

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