Cerealele pentru micul dejun care conțin cacao sau ciocolată au avut, în medie, de peste două ori mai mult plumb decât produsele fără aceste ingrediente, potrivit unei analize realizate în SUA de organizația nonprofit Clean Label Project. Au fost testate 77 de produse, iar rezultatele au evidențiat diferențe importante și în privința arsenicului, acrilamidei și unor pesticide, citează NY Post.

Analiza nu arată însă că toate produsele în care a fost detectat plumb depășesc limitele de siguranță. Clean Label Project nu a publicat rezultatele individuale pentru fiecare cereală testată.

Dintre cele 77 de cereale analizate, 13 conțineau cacao, ciocolată sau cacao sub diferite forme. În 12 dintre cele 13 produse a fost detectat plumb. Per ansamblu, cerealele cu cacao sau ciocolată au avut, în mod obișnuit, de peste două ori mai mult plumb decât cele fără aceste ingrediente.

Rezultatul nu este complet surprinzător. Plantele pot prelua metale grele din sol, iar produsele pe bază de cacao au mai fost investigate anterior pentru prezența unor astfel de contaminanți. Totuși, simpla detectare a plumbului nu înseamnă automat că un aliment este periculos sau că depășește o limită legală.

Cerealele cu mai mult arsenic sai grifosat

Tipul cerealelor folosite a influențat și alte rezultate. Produsele pe bază de orez au conținut, raportat la o porție, aproximativ de 12 ori mai mult arsenic decât restul cerealelor analizate. În schimb, cerealele din grâu sau ovăz au avut, în medie, de aproximativ 2,5 ori mai multă acrilamidă decât cele produse din orez sau porumb. Acrilamida este o substanță care se poate forma în alimentele bogate în amidon atunci când acestea sunt procesate la temperaturi ridicate.

Aproape toate produsele analizate, cu o singură excepție, conțineau acrilamidă. Diferențele dintre ele au fost însă mari: unele au avut concentrații de până la 21 de ori mai ridicate decât altele.

Analiza a urmărit și prezența pesticidelor. Patru dintre cele 77 de cereale au reprezentat împreună 81% din cantitatea totală de glifosat detectată în întreaga categorie. Produsul cu cea mai ridicată valoare avea de peste două ori mai mult glifosat per porție decât următorul produs din clasament.

Au fost identificate și alte pesticide, printre care methoxyfenozide, acetamiprid și metalaxyl.

În schimb, Clean Label Project nu a detectat bisfenol A (BPA) sau bisfenol S (BPS) în niciunul dintre cele 77 de produse, o îmbunătățire față de testările mai vechi ale organizației.

Mai puțini contaminanți nu înseamnă automat că e mai sănătos

Analiza a scos la iveală și un paradox. Unele cereale cu mult zahăr și ingrediente puternic procesate au avut niveluri mai mici de contaminanți decât produse considerate mai nutritive. Explicația posibilă este că ingredientele vegetale integrale pot aduce și contaminanți proveniți natural din sol sau reziduuri rezultate din agricultură. Clean Label Project avertizează însă că nivelul redus de contaminanți nu transformă automat un produs într-o alegere sănătoasă. La fel, un produs bogat în fibre sau proteine nu poate fi evaluat doar după profilul său nutrițional, fără a lua în calcul și contaminanții.

Cele 77 de produse au fost cumpărate din magazine din SUA și testate independent într-un laborator terț acreditat ISO 17025, potrivit Clean Label Project. Organizația spune că mărcile nu sunt anunțate înaintea testării. Rezultatele nu pot fi transferate automat cerealelor vândute în România sau în Uniunea Europeană, unde pot exista alte rețete, furnizori și loturi. De asemenea, analiza Clean Label Project nu este un studiu științific publicat într-o revistă de specialitate și evaluat inter pares. Ea oferă mai degrabă o imagine comparativă asupra contaminanților găsiți într-un eșantion de produse de pe piața americană.