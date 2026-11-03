Mănânci pâine la micul dejun? Endocrinolog: Este cea mai proastă alegere pentru dimineață și chiar nocivă pentru cei cu probleme metabolice

03 nov. 2026, Nutriție
Mănânci pâine la micul dejun? Endocrinolog: Este cea mai proastă alegere pentru dimineață și chiar nocivă pentru cei cu probleme metabolice
FOTO: Freepik
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Cuprins
  1. Între pâinea cu maia și pâinea albă, diferențe nesemnificative
  2. Problema glutenului și inflamația intestinală
  3. Micul dejun, cel mai nefavorabil moment pentru consumul de pâine

În multe culturi, inclusiv cea românească, pâinea este un aliment de bază prezent la fiecare masă. În ultimii ani, consumatorii au încercat să înlocuiască pâinea albă tradițională cu opțiuni considerate mai sănătoase, iar pâinea cu maia a devenit favorita absolută, fiind privită ca un produs natural, ușor digestibil și benefic pentru organism.

Cu toate acestea, medicul endocrinolog spaniol Francisco Rosero, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul nutriției și metabolismului, demontează acest mit pe baza datelor și a dovezilor științifice.

Între pâinea cu maia și pâinea albă, diferențe nesemnificative

Într-un videoclip publicat pe contul său de Instagram, dr. Francisco Rosero dezvpluie că beneficiile atribuite fermentației naturale sunt supraestimate: „Faimoasa pâine cu maia rămâne tot pâine, un carbohidrat cu o valoare nutrițională foarte slabă. Oferă 55 de grame de carbohidrați, la fel ca pâinea albă, iar aportul caloric este practic identic.”

Medicul subliniază câteva aspecte esențiale: în timp ce pâinea albă are un indice glicemic de aproximativ 70, cea cu maia are un indice de 60, o diferență extrem de mică ce nu aduce un impact metabolic semnificativ. Pâinea cu maia conține în jur de 4 grame de fibre, comparativ cu cele 2 grame din pâinea albă, un aport nesemnificativ pentru nevoile zilnice ale organismului.

Până în prezent, de altfel, nu există studii clinice majore care să demonstreze că pâinea cu maia este un produs cu adevărat benefic pentru sănătate.

Problema glutenului și inflamația intestinală

Dincolo de profilul nutrițional, specialistul atrage atenția asupra glutenului prezent în grâu, indiferent de modul de preparare al pâinii.

„Glutenul produce o creștere a permeabilității intestinale și inflamație atât la nivel intestinal, cât și sistemic”, avertizează endocrinologul. El adaugă că, deși procesul de fermentație poate modifica parțial structura glutenului în cazul pâinii cu maia, reducerea cantității acestuia este minimă și insuficientă pentru a preveni efectele inflamatorii, în special la persoanele cu boli autoimune sau sensibilități digestive.

Micul dejun, cel mai nefavorabil moment pentru consumul de pâine

Cea mai fermă avertizare a dr. Rosero vizează momentul zilei în care alegem să mâncăm pâine. A consuma carbohidrați rafinați pe stomacul gol, la prima masă a zilei, este considerat de specialist „cea mai proastă modalitate de a întrerupe postul de peste noapte”.

Persoanele care suferă de diabet, obezitate, steatoză hepatică (ficat gras), rezistență la insulină sau niveluri ridicate ale glicemiei ar trebui să elimine complet pâinea la micul dejun.

„Dacă este cu maia sau dacă este albă, nu contează. Evită pâinea dimineața. Este un carbohidrat pur cu un aport nutrițional extrem de redus”, concluzionează Francisco Rosero.

Mesajul medicului nu urmărește demonizarea unui aliment tradițional, ci responsabilizarea consumatorilor și eliminarea falsei impresii că versiunile „artizanale” ale pâinii pot fi consumate fără restricții de către persoanele cu afecțiuni metabolice, scrie ABC.

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