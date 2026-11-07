Dieta poate să întârzie demența chiar și când apar semne biologice de Alzheimer? / Ce au descoperit cercetătorii după 15 ani de studii

07 nov. 2026, Nutriție
Dieta poate să întârzie demența chiar și când apar semne biologice de Alzheimer? / Ce au descoperit cercetătorii după 15 ani de studii
Foto Dreamstime
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. La cei cu p-tau217 crescut, riscul a fost cu 29% mai mic
  2. Ce înseamnă, de fapt, o dietă antiinflamatoare
  3. Dieta nu poate fi un tratament preventiv

O alimentație cu potențial inflamator redus ar putea fi asociată cu un risc mai mic de demență chiar și în cazul persoanelor care prezintă deja biomarkeri legați de boala Alzheimer sau de alte procese neurodegenerative. Concluzia aparține unui studiu publicat în JAMA Network Open și prezentat de CNN.

Cercetarea a urmărit 1.865 de persoane din Suedia, cu vârsta de cel puțin 60 de ani, care nu aveau demență la începutul studiului. Vârsta medie a participanților era de 70,5 ani, iar aproximativ 60% erau femei. Participanții au fost urmăriți, în medie, timp de 8,4 ani, iar pentru unii perioada de observație a ajuns aproape la 16 ani. În acest interval, 240 de persoane au fost diagnosticate cu demență. Cercetătorii au evaluat alimentația în mod repetat timp de șase ani și au analizat trei modele alimentare diferite.

Primul a fost dieta mediteraneană alternativă (Alternate Mediterranean Diet – AMED), al doilea Alternative Healthy Eating Index (AHEI), iar al treilea a urmărit potențialul inflamator al dietei, prin reversed Empirical Dietary Inflammatory Index (rEDII).

În paralel, cercetătorii au măsurat trei biomarkeri din sânge: p-tau217, asociat cu patologia Alzheimer, neurofilament light chain (NFL), indicator al afectării neuronale, și glial fibrillary acidic protein (GFAP), asociat cu activarea celulelor gliale și procesele neurodegenerative.

La cei cu p-tau217 crescut, riscul a fost cu 29% mai mic

Rezultatele cele mai consistente au apărut pentru dieta cu potențial inflamator redus. În cazul persoanelor cu valori crescute ale p-tau217, o aderență mai mare la acest tip de alimentație a fost asociată cu un risc de demență cu aproximativ 29% mai mic pentru fiecare creștere standardizată a scorului rEDII.

Asocieri similare au fost observate la participanții cu niveluri crescute de NFL și GFAP, unde reducerea relativă a riscului a fost de aproximativ 21%, respectiv 27%. Autorii au mai observat și că, în rândul persoanelor cu biomarkeri crescuți, cei cu o dietă de calitate mai bună au petrecut mai mult timp fără demență într-un interval de zece ani.

Ce înseamnă, de fapt, o dietă antiinflamatoare

Nu există o singură „dietă antiinflamatoare” standard, cu un meniu obligatoriu. În studiu, cercetătorii au calculat potențialul inflamator al alimentației pe baza chestionarelor alimentare completate de participanți. Cele trei modele evaluate aveau însă mai multe elemente comune. Ele favorizau consumul de legume, fructe, nuci și cereale integrale și descurajau consumul ridicat de carne roșie și procesată și băuturi îndulcite cu zahăr.

Dr. Leana Wen, expert CNN și profesor asociat la George Washington University, explică faptul că acest model se suprapune într-o mare măsură peste alimentația mediteraneană. Aceasta pune accent pe fructe, legume, leguminoase, cereale integrale, pește, ulei de măsline și alte surse de grăsimi nesaturate, în timp ce limitează produsele ultraprocesate și băuturile foarte dulci.

Inflamația este o parte normală a răspunsului organismului la infecții sau leziuni. Problema apare atunci când inflamația de intensitate redusă persistă ani la rând. Autorii studiului arată că inflamația sistemică cronică ar putea favoriza neuroinflamația și procesele implicate în neurodegenerare. Dieta poate influența aceste mecanisme prin nutrienți precum vitaminele B, polifenolii și acizii grași polinesaturați. Alte mecanisme ar putea implica stresul oxidativ, rezistența la insulină, metabolismul lipidelor sau axa intestin-creier. Demența rămâne însă o afecțiune complexă, influențată de numeroși factori.

Genetica, bolile cardiovasculare, fumatul, consumul excesiv de alcool, pierderea auzului, activitatea fizică și alți factori de stil de viață contribuie, la rândul lor, la riscul individual.

Dieta nu poate fi un tratament preventiv

Autorii avertizează că studiul este observațional. Participanții nu au fost repartizați aleatoriu la diete diferite, astfel că cercetarea poate identifica asocieri, dar nu poate demonstra că alimentația a prevenit direct demența. O parte dintre informațiile alimentare au fost raportate chiar de participanți, ceea ce poate introduce erori. În plus, eșantionul a fost format în principal din adulți urbani, relativ educați și cu o situație socio-economică bună din Stockholm. Rezultatele nu pot fi automat extrapolate la toate populațiile.

Autorii mai precizează că studiile clinice randomizate privind efectul dietelor antiinflamatoare asupra funcției cognitive au oferit până acum rezultate neconcludente.

Articol editat de un jurnalist în care au fost folosite texte traduse cu AI.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Nutriție
07 nov.
VIDEO | Dr. Marta Petre, medic primar igienă: Toate măsurile pe care putem să le luăm noi pentru a avea o populație mai sănătoasă și cu nutriție echilibrată se iau încă din copilărie, de la vârste timpurii
VIDEO | Dr. Marta Petre, medic primar igienă: Toate măsurile pe care putem să le luăm noi pentru a avea o populație mai sănătoasă și cu nutriție echilibrată se iau încă din copilărie, de la vârste timpurii
Nutriție
07 nov.
De ce unele alimente ultraprocesate ne fac practic să nu ne mai putem opri din mâncat / Cercetătorii au identificat „semnătura” care le face mai tentante
De ce unele alimente ultraprocesate ne fac practic să nu ne mai putem opri din mâncat / Cercetătorii au identificat „semnătura” care le face mai tentante
Nutriție
06 nov.
Ceai și dulceață, în diabet? Dr. Sorina Ispas recomandă ceai verde, de tei sau măceșe și dulceață de căpșuni, zmeură, afine sau vișine, pentru a ține glicemia sub control
Ceai și dulceață, în diabet? Dr. Sorina Ispas recomandă ceai verde, de tei sau măceșe și dulceață de căpșuni, zmeură, afine sau vișine, pentru a ține glicemia sub control
Articole / Reportaje
05 nov.
Jamie Oliver: 10 lucruri pe care orice copil ar trebui să știe să le gătească până la 11 ani / De ce vrea chef-ul britanic să introducă educația alimentară în școli
Jamie Oliver: 10 lucruri pe care orice copil ar trebui să știe să le gătească până la 11 ani / De ce vrea chef-ul britanic să introducă educația alimentară în școli
Nutriție
05 nov.
VIDEO | Mădălina Tita (psiholog): În momentul în care ne refugiem în mâncare ca să căutăm confort, ne afectăm sănătatea, pentru că nu rezolvăm emoțiile care stau la baza nevoii de a mânca mai mult, ci mai adăugăm o nemulțumire
VIDEO | Mădălina Tita (psiholog): În momentul în care ne refugiem în mâncare ca să căutăm confort, ne afectăm sănătatea, pentru că nu rezolvăm emoțiile care stau la baza nevoii de a mânca mai mult, ci mai adăugăm o nemulțumire
Recomandări
Mediafax
Un celebru youtuber american a mâncat într-unul dintre cele mai sărace cartiere din România. Reacția după ce a gustat mâncarea
G4Media
CSM i-a sancționat pe judecătorii care l-au băgat la închisoare pe fostul ministru Daniel Chițoiu / Chițoiu omorâse doi oameni cu mașina
Economedia
Nazare nu exclude taxe și impozite noi în 2027
Mediafax Italia
Desertul celebru s-ar putea schimba! Ingredientul tradițional VA FI ÎNLOCUIT cu ulei de măsline
Mediafax Spania
Acesta este oficial CEL MAI BUN restaurant din lume!
CSID
Cancerul oral asociat HPV poate afecta și bărbații tineri. Semnele din gură care nu trebuie ignorate
CSID
Celebra vedetă TV, care a trecut prin 20 de operații după ce cancerul i s-a extins la creier și plămâni, a suferit o nouă intervenție. Ce se întâmplă cu ea în aceste momente: „Îmi este frig și tremur”

Cele mai noi articole

Crama Familia Darabont vizează piețele din Asia / Mihai Dușa, director vânzări: „Anual îmbuteliem aproximativ 150.000 de sticle. Noi reprezentăm cel mai bine terroir-ul Crișanei”
Crama Familia Darabont vizează piețele din Asia / Mihai Dușa, director vânzări: „Anual îmbuteliem aproximativ 150.000 de sticle. Noi reprezentăm cel mai bine terroir-ul Crișanei”
GALERIE FOTO | Meniul ieftin al săptămânii. Doar 25 de lei pe zi de persoană pentru o mâncare „ca la mama acasă”
GALERIE FOTO | Meniul ieftin al săptămânii. Doar 25 de lei pe zi de persoană pentru o mâncare „ca la mama acasă”
VIDEO | Ai mâncat un burger la restaurant? Un jurnal nutrițional îl poate adăuga direct în calculul caloriilor zilnice
VIDEO | Ai mâncat un burger la restaurant? Un jurnal nutrițional îl poate adăuga direct în calculul caloriilor zilnice
Unde putem ieși în weekend în București. Must proaspăt, street food sau o cafea de specialitate cu familia și prietenii (7-8 noiembrie)
Unde putem ieși în weekend în București. Must proaspăt, street food sau o cafea de specialitate cu familia și prietenii (7-8 noiembrie)
VIDEO | Sfinții Mihail și Gavriil, zi de Luminație în unele sate din Maramureș / Pancove, lumânări și horincă la cimitir / Muzeograf: „Un strop din pahar era lăsat să cadă, «de sufletul morților»”
VIDEO | Sfinții Mihail și Gavriil, zi de Luminație în unele sate din Maramureș / Pancove, lumânări și horincă la cimitir / Muzeograf: „Un strop din pahar era lăsat să cadă, «de sufletul morților»”