Pleci într-o vacanță cu diferență mare de fus orar? Ce să mănânci și să bei pentru a reduce efectele jet lag-ului

Primele zile de vacanță după un zbor lung pot veni cu oboseală, insomnie, lipsă de concentrare și chiar probleme digestive. Jet lag-ul nu poate fi evitat complet atunci când traversăm mai multe fusuri orare, însă ceea ce mâncăm și bem înainte, în timpul și după călătorie poate contribui la o adaptare mai ușoară a organismului la noul program, potrivit specialiștilor citați de Euronews, transmite Mediafax.

Pe lângă somn și expunerea la lumină naturală, ora la care sunt luate mesele, hidratarea și tipul alimentelor consumate pot conta în perioada de adaptare.

De ce apare jet lag-ul

Jet lag-ul apare atunci când ceasul biologic al organismului rămâne sincronizat cu fusul orar de la plecare, în timp ce programul de la destinație îi cere corpului să funcționeze după alte ore.

Pot apărea dificultăți de adormire, treziri în timpul nopții și somnolență în timpul zilei. Unele persoane se confruntă și cu dureri de cap, dificultăți de concentrare sau tulburări digestive, precum balonare, constipație ori diaree.

În general, cu cât sunt traversate mai multe fusuri orare, cu atât simptomele pot fi mai intense.

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Începe să mănânci după ora de la destinație

Una dintre recomandările nutriționiștilor este ajustarea treptată a orelor de masă chiar înainte de plecare, astfel încât acestea să se apropie de programul din țara de destinație.

După sosire, mesele ar trebui luate cât mai repede după ora locală. Dacă la destinație este dimineață, recomandarea este să iei micul dejun, chiar dacă ceasul biologic al organismului este încă setat pe ora de acasă.

Un studiu publicat în 2023 sugerează că un mic dejun mai consistent și renunțarea la cină în primele trei zile după schimbarea fusului orar ar putea accelera adaptarea organismului.

Ce să mănânci în primele zile după un zbor lung

În primele zile după sosire sunt recomandate preparatele simple și ușor de digerat.

Porțiile mai mici pot fi tolerate mai bine, în special în cazul persoanelor care se confruntă deja cu balonare sau alte probleme digestive.

Specialiștii recomandă și evitarea alimentelor foarte grase, prăjite sau a preparatelor cu care organismul nu este obișnuit imediat după sosire. Sistemul digestiv poate fi influențat de modificarea ritmului biologic, astfel că mesele foarte grele pot accentua disconfortul.

Apa, unul dintre cei mai importanți aliați în timpul zborului

Aerul din cabina avionului are o umiditate redusă, iar hidratarea insuficientă poate accentua oboseala și starea generală de disconfort asociate călătoriei.

De aceea, specialiștii recomandă consumul regulat de apă înainte, în timpul și după zbor.

În schimb, alcoolul și cantitățile mari de cafea ar trebui evitate. Alcoolul poate afecta calitatea somnului, iar excesul de cofeină poate îngreuna adaptarea la noul program.

Dacă bei în mod obișnuit cafea dimineața, poți continua acest obicei și în vacanță, însă este indicată evitarea cofeinei în a doua parte a zilei, pentru a nu întârzia adaptarea la noul program de somn.

Și mișcarea contează în timpul unui zbor lung

Alimentația și hidratarea nu sunt singurele lucruri importante.

Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS) recomandă ca, în timpul zborurilor lungi, pasagerii să se ridice periodic, să facă câțiva pași și exerciții ușoare de întindere.

Acestea pot reduce rigiditatea musculară și favorizează circulația sângelui în timpul perioadelor lungi petrecute pe scaun.

După vacanță, revino cât mai repede la programul obișnuit

Aceleași principii pot fi aplicate și după întoarcerea acasă.

Reluarea cât mai rapidă a orelor obișnuite de somn și de masă poate ajuta ceasul biologic să se resincronizeze.

Nu există o metodă care să elimine complet jet lag-ul, însă hidratarea, mesele adaptate orei locale, alimentația echilibrată, expunerea la lumină naturală și respectarea programului de la destinație pot contribui la reducerea disconfortului din primele zile după un zbor lung.