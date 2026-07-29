Industria fast-food continuă să caute soluții prin care să răspundă noilor obiceiuri de consum. Iar una dintre cele mai recente inovații vine din Spania. Domino’s Pizza a lansat primul său automat de pizza din această țară. Un concept care promite să ofere clienților pizza proaspăt coaptă în mai puțin de trei minute, la orice oră din zi sau din noapte.

Noul sistem, denumit „Horno 24/7”, reprezintă o extindere a restaurantelor clasice și face parte din strategia companiei de a ajunge mai ușor la consumatorii care își doresc mâncare rapidă, disponibilă în permanență, notează La Razon.

Cum funcționează automatul de pizza

Spre deosebire de automatele care comercializează produse gata ambalate, noul concept propus de Domino’s păstrează procesul de preparare specific restaurantelor companiei.

Pizza este pregătită în prealabil într-un laborator de producție din apropiere, folosind aceleași rețete și ingrediente ca în restaurantele lanțului. Diferența este că produsul este copt chiar în automat, în momentul în care clientul finalizează comanda, la o temperatură care depășește 80 de grade Celsius.

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Rezultatul este o pizza servită fierbinte, fără a fi nevoie de personal prezent la punctul de vânzare.

„Prin «Horno 24/7» aducem experiența Domino’s în locuri și momente în care până acum nu eram prezenți. Este o nouă modalitate de a apropia brandul de clienții noștri, printr-un format adaptat nevoilor lor, care le permite să se bucure de pizza noastră proaspăt coaptă, la aceeași calitate ca în oricare dintre restaurantele noastre”, a declarat Jesús Navarro, directorul general al Domino’s Pizza în Spania.

Un răspuns la schimbarea obiceiurilor de consum

Compania explică faptul că lansarea face parte din planul de extindere și diversificare a serviciilor.

Tot mai mulți consumatori caută soluții rapide și flexibile pentru mesele de peste zi sau din timpul nopții. Iar automatele alimentare câștigă teren în multe țări europene. Prin acest nou format, Domino’s își propune să ofere acces la produsele sale și în afara programului obișnuit al restaurantelor.

În plus, serviciul este integrat cu platforma Uber Eats, ceea ce permite extinderea livrărilor inclusiv în intervalele nocturne.

Ce sortimente pot fi cumpărate

Automatul oferă câteva dintre cele mai apreciate rețete din portofoliul Domino’s Pizza.

Printre acestea se numără:

4 Quesos;

Pecado Carnal;

Jamón y Queso;

Barbacoa.

Compania nu a anunțat deocamdată dacă oferta va fi extinsă cu alte sortimente sau produse sezoniere.

Primele automate au fost instalate în Madrid

În această etapă, conceptul este testat în două locații din Comunitatea Madrid.

Primul automat a fost amplasat într-o stație de alimentare Moeve din cartierul Carabanchel, iar al doilea într-o stație Ballenoil din Pozuelo de Alarcón.

Potrivit companiei, aceste prime instalări fac parte din planul de dezvoltare al brandului pe piața spaniolă.

„Prin aceste două deschideri, Domino’s Pizza își consolidează prezența în Comunitatea Madrid printr-un nou și atractiv model de vânzare, integrat în planul său de extindere”, au transmis reprezentanții companiei.

Ar putea deveni acesta viitorul fast-food-ului?

Automatele inteligente pentru prepararea alimentelor sunt tot mai prezente în Europa, pe fondul cererii pentru servicii disponibile 24 de ore din 24 și al dezvoltării tehnologiilor automatizate.

Rămâne de văzut dacă astfel de concepte vor fi extinse și în alte țări sau dacă vor deveni o alternativă obișnuită la restaurantele clasice. Pentru consumatori, avantajele sunt evidente: acces rapid la produse proaspăt preparate, fără program limitat și fără timp de așteptare specific orelor aglomerate.