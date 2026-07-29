Nu este nevoie de ore petrecute în sala de fitness sau de antrenamente epuizante pentru a face mai multă mișcare. O tendință devenită tot mai populară în mediul online propune o variantă mult mai accesibilă: plimbarea 6-6-6. Metoda promite să ajute la arderea caloriilor, tonifierea musculaturii și îmbunătățirea stării generale de bine, folosind un lucru pe care aproape toată lumea îl poate face , mersul pe jos.

Specialiștii amintesc că activitatea fizică și alimentația echilibrată merg mână în mână atunci când vine vorba despre menținerea unei greutăți sănătoase și prevenirea unor afecțiuni metabolice. În acest context, mersul zilnic poate deveni un obicei ușor de integrat în rutina de zi cu zi.

Ce presupune metoda 6-6-6

Conceptul este simplu și ușor de reținut. Plimbarea durează 60 de minute și este precedată de șase minute de încălzire, urmate la final de alte șase minute dedicate revenirii organismului după efort.

Metoda poate fi practicată fie la ora 6 dimineața, fie la ora 6 seara, iar recomandarea este să fie repetată de aproximativ șase ori pe săptămână.

Spre deosebire de o plimbare relaxată, mersul trebuie menținut într-un ritm susținut, de aproximativ 5-6 kilometri pe oră, astfel încât să fie parcurși în jur de 6.000 de pași. Totuși, specialiștii subliniază că obiectivul principal nu este atingerea unui anumit număr de pași, ci consecvența și adaptarea efortului la nivelul fiecărei persoane.

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În funcție de condiția fizică, traseul poate fi plat sau cu diferențe de nivel. Iar ritmul poate varia pe parcursul plimbării. Unii aleg să folosească și greutăți ușoare pentru mâini sau picioare, însă acestea nu sunt obligatorii.

De ce sunt importante încălzirea și revenirea

Cele șase minute de încălzire permit organismului să se adapteze treptat la efort. Ritmul cardiac crește progresiv, iar musculatura este pregătită pentru activitate, reducând astfel riscul de accidentare, notează publicația Elle.

La fel de importante sunt și cele șase minute de la final, dedicate revenirii. Acestea ajută corpul să revină treptat la starea de repaus și fac tranziția către odihnă mai ușoară.

Ce beneficii poate aduce această rutină

Practicată constant, plimbarea 6-6-6 poate contribui la tonifierea musculaturii picioarelor și feselor. Unele persoane observă schimbări și în zona abdomenului inferior.

Fiind un exercițiu aerobic, mersul într-un ritm alert stimulează metabolismul, favorizează consumul de energie și poate contribui la arderea grăsimilor. În același timp, ajută organismul să gestioneze mai bine variațiile glicemiei și poate îmbunătăți rezistența fizică.

Beneficiile nu se opresc însă la partea fizică. Activitatea regulată este asociată cu reducerea stresului și a anxietății, o stare psihică mai bună și o capacitate mai mare de concentrare.

O metodă accesibilă pentru aproape oricine

Unul dintre avantajele acestei rutine este că nu presupune costuri suplimentare. Nu este nevoie de abonament la sală sau de echipamente speciale. Iar mersul pe jos poate fi integrat cu ușurință în activitățile zilnice.

De exemplu, drumul către serviciu, cumpărăturile sau o plimbare în parc pot deveni ocazii de a acumula minutele de mișcare recomandate.

Dimineața sau seara?

Metoda poate fi practicată atât dimineața, cât și după-amiaza sau seara, alegerea depinzând de programul și obiectivele fiecărei persoane.

Mersul pe jos înainte de micul dejun este asociat cu activarea metabolismului și poate contribui la utilizarea mai eficientă a rezervelor de energie. În plus, oferă un plus de energie pentru întreaga zi.

Pe de altă parte, o plimbare făcută spre seară poate ajuta la reducerea tensiunii acumulate peste zi, îmbunătățește mobilitatea și pregătește organismul pentru odihnă.

Indiferent de momentul ales, specialiștii consideră că cel mai important factor rămâne consecvența. O oră de mers alert, repetată în mod regulat și completată de o alimentație echilibrată, poate deveni o soluție simplă pentru un stil de viață mai sănătos.