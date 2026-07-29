Producătorii de pepeni prezenți la cea de-a V-a ediție a Degustării de Pepeni, organizată la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, spun că unul dintre cele mai răspândite criterii folosite de cumpărători pentru alegerea unui pepene este, de fapt, un mit. Contrar credinței populare, un pepene proaspăt nu trebuie să aibă codița uscată, ci verde, explică legumicultorii, care susțin că uscarea acesteia indică doar că a trecut mai mult timp de la recoltare, conform Ziarul de Iași.

În cadrul evenimentului organizat la Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, vizitatorii au degustat gratuit zeci de soiuri și hibrizi de pepeni, iar cultivatorii au vorbit despre recolta din acest an, preferințele consumatorilor și schimbările din piață.

Printre participanți s-au numărat și surorile Claudia și Dana Chistol, din comuna Probota, județul Iași, care continuă afacerea agricolă a familiei. Ferma cultivă aproximativ 25 de hectare, dintre care 12 hectare sunt ocupate cu pepeni, iar restul cu ardei, roșii, varză, vinete și ceapă.

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„Recolta din acest an este foarte bună, iar gustul pepenilor este mult mai bun comparativ cu cel de anul trecut”, a declarat Claudia Chistol pentru Ziarul de Iași.

Produsele sunt comercializate în piețe, aprozare și puncte de vânzare proprii, iar în perioada recoltării ferma ajunge să lucreze cu până la 30 de muncitori sezonieri. Familia a dezvoltat exploatația și cu ajutorul fondurilor europene accesate prin programul „Tânărul Fermier”.

Claudia Chistol spune că preferințele cumpărătorilor s-au schimbat în ultimii ani, iar culoarea intensă a miezului a devenit un criteriu important.

„Cel mai important lucru este să fie gustoși și să aibă o culoare roșie intensă. Pe vremuri cultivam soiuri tradiționale cu miez roz, iar oamenii le evitau. Acum lucrăm exclusiv cu hibrizi, iar vânzările au crescut considerabil”, a explicat aceasta.

Mitul codiței uscate, infirmat de producători

Robert Zamisnicu, un alt cultivator din Probota, atrage atenția că aspectul codiței este interpretat greșit de mulți cumpărători.

„Mulți cred că un pepene copt trebuie să aibă codița uscată, însă nu este adevărat. Un pepene proaspăt, cules recent, are codița verde, pentru că și vrejul din care a fost recoltat este verde. Dacă are codița uscată, înseamnă doar că a trecut mai mult timp de la recoltare. Asta nu înseamnă că pepenele nu mai este bun, ci doar că nu mai este la fel de proaspăt”, a explicat legumicultorul.

Acesta cultivă hibrizii de pepene verde „Lusitana” și pepene galben „Chechibar”, iar dintre cele două varietăți spune că „Lusitana” este preferata clienților datorită miezului roșu intens, texturii crocante și conținutului ridicat de zahăr.

În schimb, producătorul confirmă că metoda verificării pepenelui după sunet poate funcționa, însă doar pentru cei care au experiență.

„Da, este reală. Doar că trebuie să cunoști foarte bine sunetul unui pepene copt pentru a-l putea deosebi”, a spus acesta.

Consumatorii caută pepeni mai mici și arome noi

Potrivit prof. dr. Vasile Stoleru, prorector al Universității de Științele Vieții din Iași, preferințele consumatorilor s-au schimbat semnificativ.

„Dacă în trecut vorbeam despre pepeni de 10-15 kilograme, acum consumatorii îi preferă mai mici, de până la 10 kilograme, să fie crocanți, să reziste mai mult după recoltare și, în același timp, să fie valoroși din punct de vedere nutrițional”, a afirmat acesta.

În cazul pepenelui galben, cumpărătorii caută din ce în ce mai mult varietăți cu arome speciale.

„Consumatorii caută arome diferite, de tip ananas sau Galia, iar obiectivul este să putem avea astfel de pepeni pe o perioadă cât mai lungă, începând cu 1 iulie și până spre 15-20 august”, a adăugat profesorul.

Vizitatorii prezenți la degustare au confirmat această tendință. O participantă a declarat că preferă pepenele galben tocmai pentru diversitatea aromelor.

„Pepenele roșu mi se pare cam la fel indiferent de soi, pe când la cel galben simt că aromele diferă mai mult. Nu caut neapărat să fie foarte dulce. Prefer să aibă o aromă mai intensă”, a spus aceasta.