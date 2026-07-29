Sprijin de până la 333 lei/ha pentru fermierii afectați de secetă / Peste 553.000 de hectare cu porumb și floarea-soarelui sunt vizate de schemă

Producătorii agricoli din sectorul vegetal ale căror culturi de porumb și floarea-soarelui au fost afectate de seceta pedologică din 2025 ar putea primi un sprijin financiar de urgență de maximum 333 lei/hectar, echivalentul a 63 de euro/ha. Măsura este prevăzută într-un proiect de Hotărâre de Guvern inițiat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) și publicat în consultare publică, transmite Agerpres.

Schema vizează peste 553.000 de hectare, iar bugetul total prevăzut pentru acordarea ajutoarelor se ridică la 155,362 milioane de lei.

Cine poate primi sprijinul de maximum 333 lei/ha

Potrivit Notei de fundamentare care însoțește proiectul de HG, măsura urmărește compensarea pierderilor de venit provocate de seceta pedologică în culturile de porumb și floarea-soarelui, precum și asigurarea necesarului de consum al populației și a furajelor pentru animale.

„Deoarece daunele şi pierderea economică semnificative suferite de producătorii agricoli ca urmare a secetei pedologice constituie o problemă specifică, Comisia Europeană a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/1698 al Comisiei din 10 iulie 2026 de stabilire a unui sprijin financiar de urgenţă pentru sectoarele agricole afectate de fenomene climatice nefavorabile şi de dezastre naturale din Croaţia, Cipru, Portugalia, România şi Slovenia, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, denumit în continuare Regulament. Prin acest Regulament, se pune la dispoziţia Croaţiei, Ciprului, Lituaniei, Portugaliei, Sloveniei şi României un ajutor din partea Uniunii în valoare totală de 56.600.000 euro, în vederea acordării unui sprijin excepţional fermierilor”, se menționează în Nota de fundamentare.

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Buget de peste 155 de milioane de lei

Resursele financiare totale necesare implementării schemei sunt de 155,362 milioane de lei, echivalentul a 29,6 milioane de euro, calculat la un curs de 5,2487 lei pentru un euro.

Jumătate din sumă, respectiv 77,681 milioane de lei, echivalentul a 14,8 milioane de euro, reprezintă finanțare externă nerambursabilă prin Fondul European de Garantare Agricolă. Alte 77,681 milioane de lei vor proveni din bugetul pe anul 2026 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

„Măsurile prin care se acordă un sprijin excepţional ţin seama de pierderile economice suportate de fermierii afectaţi şi garantează că plăţile efectuate nu provoacă nicio denaturare a pieţei sau a concurenţei. Măsurile prevăzute în prezentul regulament pot fi cumulate cu alte forme de sprijin finanţate de Fondul european de garantare agricolă şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală. Având în vedere prevederile Regulamentului, prin prezentul proiect de hotărâre se acordă un sprijin financiar de urgenţă pe baza unei scheme de susţinere, denumită în continuare Schemă, care vizează compensarea sub formă de grant a producătorilor agricoli din sectorul vegetal, pentru suprafeţele cultivate cu porumb şi/sau floarea-soarelui, care au fost afectate semnificativ de manifestarea fenomenului climatic nefavorabil de secetă pedologică, din anul 2025”, potrivit documentului.

Cum se calculează suma primită de fiecare fermier

Sprijinul financiar de urgență este de maximum 333 lei/ha, echivalentul a 63 euro/ha, și se acordă pentru suprafețele cultivate cu porumb și floarea-soarelui afectate de secetă în proporție de minimum 30% și maximum 100%, conform proceselor-verbale de constatare și evaluare a pagubelor.

Pentru un grad de afectare cuprins între 90% și 100% inclusiv se acordă grantul de maximum 333 lei/ha.

Dacă gradul de afectare este cuprins între minimum 30% și maximum 90%, suma se diminuează proporțional. Cuantumul de 333 lei/ha se înmulțește cu procentul de afectare înscris în documente, iar rezultatul se împarte la 100.

În situația în care documentele indică un interval de afectare și nu un procent fix, calculul se face utilizând media aritmetică a intervalului respectiv.

APIA va implementa schema

Autoritatea responsabilă cu implementarea schemei este Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), prin aparatul central și structurile teritoriale – centrele județene și locale sau centrul din municipiul București.

Potrivit documentului, pierderea de venit pentru suprafețele cultivate cu porumb și/sau floarea-soarelui afectate de seceta pedologică din 2025 este cuprinsă între 210 și 890 euro/ha, în funcție de gradul de afectare.

Peste 553.000 de hectare de porumb și floarea-soarelui, afectate

Suprafața totală afectată ajunge la 553.961 de hectare, dintre care:

273.276 ha cultivate cu porumb;

280.685 ha cultivate cu floarea-soarelui.

Producția totală estimată de porumb pentru anul 2025 este de 8,96 milioane de tone, iar pierderea de venituri este estimată la 863,744 milioane de lei.

Pentru floarea-soarelui, producția totală estimată pentru 2025 este de 211.241 de tone, iar pierderea de venituri este estimată la 997,762 milioane de lei.

MADR: „Suprafața agricolă a țării noastre a suferit în toată această perioadă”

Ministerul Agriculturii atrage atenția că seceta din 2025 vine după mai mulți ani în care agricultura românească a fost afectată succesiv de fenomene meteorologice nefavorabile.

„Situaţia fermierilor este cu atât mai dificilă pe fondul înregistrării unui ciclu de 4-5 ani consecutivi de fenomene meteorologice nefavorabile (secetă pedologică, grindină, inundaţii), astfel încât putem spune că suprafaţa agricolă a ţării noastre a suferit în toată această perioadă. Mai mult, în condiţiile date, asigurarea atât a necesarului de consum al populaţiei, cât şi necesarului de furaje pentru animale este pusă sub semnul întrebării în acest an”, subliniază MADR.

Fenomene climatice nefavorabile similare au afectat și alte regiuni ale Uniunii Europene, pe fondul creșterii riscurilor pentru agricultură asociate schimbărilor climatice. Potrivit documentului, au fost afectate suprafețe importante cu plantații și culturi vegetale și o parte semnificativă a producției în România, dar și în Croația, Cipru, Lituania, Portugalia și Slovenia.