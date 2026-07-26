Micul dejun poate influența sănătatea inimii mai mult decât se credea. Potrivit cardiologului Sergiu Darabant, de la Miami Cardiac & Vascular Institute, alegerea unor alimente bogate în fibre, grăsimi sănătoase și antioxidanți încă de la prima masă a zilei poate contribui la reducerea riscului de boli cardiovasculare, afecțiune care rămâne principala cauză de deces la nivel mondial, potrivit Eating Well.

Specialistul recomandă două variante simple de mic dejun, una sărată și una dulce, care furnizează nutrienți esențiali pentru sistemul cardiovascular.

Varianta sărată: toast integral cu avocado, spanac și ou

Prima recomandare este o felie de pâine integrală prăjită, unsă cu jumătate de avocado pasat, peste care se adaugă frunze proaspete de spanac, un ou poșat și un praf de semințe de in sau chia. Preparatul poate fi completat cu câteva picături de ulei de măsline extravirgin.

Potrivit medicului, combinația oferă fibre din cerealele integrale, grăsimi mononesaturate din avocado, antioxidanți din spanac și acizi grași omega-3 din semințe. Toți acești compuși contribuie la menținerea unui nivel sănătos al colesterolului și la reducerea inflamației.

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Cercetările arată că un consum mai mare de avocado este asociat cu un risc mai mic de boli cardiovasculare. Fructul conține și potasiu, un mineral important pentru reglarea tensiunii arteriale.

Deși ouăle au fost mult timp controversate, analize recente sugerează că, în cadrul unei alimentații echilibrate, consumul moderat nu este asociat cu un risc cardiovascular crescut pentru majoritatea persoanelor. Totuși, persoanele care au deja boli de inimă ar trebui să discute cu medicul despre cantitatea potrivită.

Varianta dulce: ovăz cu fructe de pădure și nuci

Pentru cei care preferă un mic dejun dulce, cardiologul recomandă fulgi de ovăz preparați cu lapte vegetal sau lapte degresat, peste care se adaugă fructe de pădure, migdale sau nuci, puțină scorțișoară și, opțional, o cantitate redusă de miere sau sirop de arțar.

Ovăzul este apreciat pentru conținutul de beta-glucan, o fibră solubilă care ajută la reducerea colesterolului LDL, cunoscut drept „colesterolul rău”. Fructele de pădure furnizează antioxidanți care combat stresul oxidativ și inflamația, iar nucile aduc grăsimi nesaturate și acizi grași omega-3, în special în cazul nucilor românești.

Scorțișoara completează preparatul prin proprietățile sale antiinflamatoare, iar îndulcitorii naturali ar trebui folosiți cu moderație.

Ce alimente ar trebui evitate la micul dejun

Cardiologul atrage atenția că multe produse consumate dimineața pot afecta sănătatea inimii pe termen lung. Printre acestea se numără:

cerealele cu mult zahăr, gogoșile și produsele de patiserie;

mezelurile procesate, precum baconul și cârnații, bogate în sare și grăsimi saturate;

alimentele cu un conținut ridicat de sodiu.

În schimb, specialiștii recomandă alegerea alimentelor bogate în fibre, precum fructele, legumele, cerealele integrale, leguminoasele, nucile și semințele, precum și surse de proteine slabe, cum ar fi ouăle, lactatele cu puține grăsimi sau proteinele vegetale.

Consumul regulat de alimente bogate în omega-3, inclusiv pește gras, semințe de in și nuci, poate contribui la reducerea trigliceridelor și la menținerea sănătății vaselor de sânge.

Numeroase studii au asociat consumul regulat al micului dejun cu un risc mai mic de boli cardiovasculare, diabet de tip 2 și sindrom metabolic, în timp ce săritul peste această masă este corelat cu un risc mai mare de tulburări metabolice. Pentru sănătatea inimii, nu este important doar să mănânci dimineața, ci și ce alegi să pui în farfurie.