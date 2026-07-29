VIDEO | Un spaniol care a descoperit mâncarea românească. Javier Garcia del Valle (CEO Happy Tour): Când merg acasă, în orașul meu natal, Málaga, le vorbesc tuturor despre gastronomia românească

29 iul. 2026, Interviuri
VIDEO | Un spaniol care a descoperit mâncarea românească. Javier Garcia del Valle (CEO Happy Tour): Când merg acasă, în orașul meu natal, Málaga, le vorbesc tuturor despre gastronomia românească
Foto: G4Food
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Cuprins
  1. De la ciorba de perișoare la porcul de Mangalița
  2. Cum cuceresc restaurantele românești publicul spaniol

Stabilit de 18 ani în România, CEO-ul Happy Tour a observat că, deși potențialul României este uriaș, ne lipsesc pașii concreți în procesul de transformare a resurselor în produse recunoscute la nivel internațional.

Ce spune un spaniol despre bucătăria românească

Din punct de vedere geografic și istoric, România are toate atuurile pentru a deveni o destinație turistică de prim rang: ieșire la mare, munți spectaculoși, castele de legendă, biserici fortificate, Delta Dunării și o natură neatinsă. Cu toate acestea, în lipsa unei promovări externe coerente și agresive, țara rămâne în continuare puțin cunoscută pe harta turismului internațional.

Aceeași lipsă de vizibilitate se reflectă și în domeniul culinar. În timp ce Spania a transformat gastronomia într-un brand global de miliarde, bucătăria românească rămâne o adevărată bijuterie ascunsă, un potențial uriaș ce așteaptă încă să fie promovată și descoperită.

De la ciorba de perișoare la porcul de Mangalița

Stabilit de ani buni în țara noastră, Javier Garcia del Valle mărturisește că s-a îndrăgostit de preparatele noastre tradiționale:

  • Ciorba de perișoare: Deși recunoaște că în Spania nu era un mare consumator de supe, rețetele românești de ciorbă acrișoară l-au cucerit definitiv.

  • Carnea de porc de Mangalița: Pentru un spaniol, preparatele din carne de porc sunt extrem de familiare. Javier compară calitatea porcului românesc de Mangalița cu celebrul porc iberic spaniol, cele două produse fiind extrem de apropiate.

  • Aperitivele tradiționale: Pe lista preferințelor sale rămân la loc de cinste clasica salată de vinete și icrele proaspete.

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„Gastronomia românească este foarte completă, foarte variată, foarte bogată și gustoasă. Dar, la fel ca și în cazul turismului, dacă nu spunem asta, nu avem cum să evoluăm,” completează Javier.

Cum cuceresc restaurantele românești publicul spaniol

Un fenomen observat de asemenea de Javier Garcia del Valle este evoluția restaurantelor românești din Spania. Dacă la început aceste localuri erau frecventate aproape exclusiv de comunitatea de români din diasporă, astăzi tot mai mulți clienți sunt spanioli.

Fie că au descoperit mâncarea noastră dintr-o întâmplare, în urma unei vacanțe în România sau prin intermediul prietenilor și vecinilor români, spaniolii care ne încearcă bucătăria devin, de multe ori, clienți fideli.

Acest trend a devenit, cu siguranță, cel mai eficient motor de promovare turistică a țării noastre. Cu toate acestea, sprijinul și o campanie oficială din partea statului român ar multiplica acest succes, transformând curiozitatea culinară într-un flux constant de turiști străini spre România.

„Schimbul cultural funcționează. Având o comunitate mare de români în Spania și de spanioli în România, când merg acasă, în orașul meu natal, Málaga, le vorbesc tuturor despre gastronomia românească. Iar oamenii devin imediat interesați să o descopere, pentru că este o gastronomie cu adevărat specială și foarte bună”, concluzionează CEO-ul Happy Tour.

Citește și vizionează interviul complet cu CEO-ul Happy Tour România pe G4Food.

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