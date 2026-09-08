Nu cumpăra ouă dacă vezi acest semn pe cutie. Detaliul care poate crește riscul de contaminare

Când cumperi ouă, probabil te uiți la preț, termenul de valabilitate și, poate, la mărimea lor. Există însă un detaliu pe care e bine să-l verifici înainte să pui cutia în coș: cojile crăpate sau urmele de ou crud scurs în ambalaj. O astfel de cutie poate însemna un risc mai mare de contaminare încrucișată, motiv pentru care este mai sigur să alegi una în care toate ouăle sunt intacte.

Verificarea durează doar câteva secunde și poate preveni situația în care ajungi acasă cu ouă sparte sau cu lichid crud răspândit în cutie. Mai important, o coajă deteriorată nu mai oferă aceeași barieră între conținutul crud al oului și suprafețele din jur, potrivit Simply Recipes.

De ce trebuie să verifici dacă ouăle sunt crăpate

Coaja oului nu este doar un ambalaj natural. Ea reprezintă și o barieră de protecție între oul crud și mediul înconjurător.

Dacă o coajă este crăpată și conținutul oului începe să se scurgă, lichidul se poate răspândi în cutie și poate ajunge pe celelalte ouă, pe mâini, pe ambalaj sau pe alte suprafețe cu care intră în contact.

În cazul în care în ou sunt prezente bacterii precum Salmonella, acestea se pot transfera între coji și cutie, crescând posibilitatea contaminării încrucișate.

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De aceea, dacă observi un ou cu coaja crăpată, un ou care pare lipit de cutie sau urme de ou crud, umed ori uscat în interiorul ambalajului, este mai bine să alegi o altă cutie.

Asta nu înseamnă că orice ou crăpat este contaminat. De asemenea, nici ouăle cu coaja intactă nu sunt garantat lipsite de bacterii. Chiar și ouăle proaspete și curate, cu coaja întreagă, pot conține Salmonella. O fisură însă poate crea o situație cu un risc suplimentar.

Cum verifici rapid ouăle înainte să le cumperi

Nu este nevoie de o inspecție complicată. Deschide cutia și uită-te rapid la fiecare ou.

Caută:

coji crăpate sau sparte;

zone deteriorate ale cojii;

urme umede sau uscate de ou crud;

ouă care par lipite de fundul sau pereții cutiei.

Dacă unul dintre ouă pare blocat în locul său, merită să-l verifici mai atent. Uneori, o fisură poate fi mai greu de observat atunci când oul este așezat în cutie.

Dacă găsești un ou crăpat sau observi că s-a scurs conținut în ambalaj, cea mai simplă alegere este să iei o altă cutie.

Ce alte lucruri trebuie să verifici

O privire rapidă asupra cutiei poate fi folosită și pentru câteva verificări suplimentare.

Potrivit recomandărilor Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite (USDA), ouăle ar trebui să fie curate, să provină dintr-o zonă refrigerată și să fie încă în perioada indicată pe ambalaj.

Refrigerarea este importantă în lanțul de păstrare a ouălor, iar data de pe ambalaj te ajută să verifici dacă produsul se află în perioada corespunzătoare de comercializare.

În același timp, faptul că un ou este curat și are coaja intactă nu este o garanție că nu conține bacterii. De aceea, verificarea cutiei trebuie privită ca o măsură simplă de reducere a riscului, nu ca o metodă prin care poți determina dacă un ou este sau nu contaminat.

De ce nu este recomandat să păstrezi ouăle sparte în aceeași cutie

Dacă un ou s-a spart, lichidul crud poate ajunge pe celelalte ouă și pe interiorul ambalajului. Tocmai din acest motiv, recomandările de siguranță alimentară citate în articolul original descurajează reutilizarea cutiilor de ouă și păstrarea cojilor sparte înapoi în cutie alături de ouă intacte.

Problema nu este doar oul spart în sine, ci ceea ce poate ajunge în jurul lui.

Un lichid contaminat se poate transfera pe mâini sau pe alte suprafețe și poate contribui la contaminarea încrucișată. De aceea, este mai sigur să eviți cutia în care există deja urme de ou crud.