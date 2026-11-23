Un scriitor spaniol, Ramón Gómez de la Serna spunea că „pâine este un cuvânt atât de scurt tocmai pentru a o putea cere repede”. Puține definiții surprind mai bine greutatea culturală a acestui aliment fundamental, prezent în toate civilizațiile. Sumerienii, de pildă, foloseau același cuvânt pentru „pâine” și „mâncare”. De-a lungul istoriei, pâinea a fost hrană spirituală, simbol al comuniunii dintre apă, pământ și foc, dar și marker social: neagră și din resturi de cereale pentru cei care munceau câmpul sau albă și rafinată pentru cei bogați.

Pâinea Crucii

În Spania există peste 300 de tipuri de pâine, însă doar șase beneficiază de Indicație Geografică Protejată (IGP). Între ele este o pâine din La Mancha, îi spune Pan de Cruz de Ciudad Real, inclus pe această lista IGP în 2009. Unicitatea sa nu stă doar în coajă, miez sau gust, ci într-o metodă de preparare total diferită de regulile clasice ale brutăriei.

„Pâine de țară” sărutată înainte de a fi pusă în cuptor

În brutăriile tradiționale din provincia Ciudad Real, localnicii nu cer Pan de Cruz (pâinea crucii, în traducere ), ci pur și simplu o „pâine țărănească” (pan de pueblo). Cei mai în vârstă își amintesc cum, în copilărie, își umpleau traistele cu această „pâine pentru câmp” (pan de campo), pe care o luau la muncă.

La tejgheaua brutăriei locale se vinde o pâine rotundă, compactă, cu coajă tare, crestată pe partea superioară cu două tăieturi perpendiculare ce formează o cruce. Bunicile locului povestesc că, odinioară, înainte ca aluatul să fie așezat pe lopată și băgat în cuptor, crucea era sărutată ca să crească și să fie pufoasă și bine coptă pâinea.

Brutăria de a cincea generație

În Tomelloso, această moștenire este păstrată de Jesús Sánchez, brutar la a cincea generație în cadrul brutăriei Panaderos Artesanos J. Sánchez. Stră-străbunicul său a preluat unul dintre cele mai importante cuptoare din localitate, care coace această pâine neîntrerupt din 1752 – de 274 de ani, fiind considerată cea mai veche brutărie din La Mancha dedicată acestui produs. Deși astăzi produce și pâine cu maia, integrală, de secară sau dulce cu nuci și stafide pentru brutăriile sale din Tomelloso și Alcázar de San Juan, pentru Jesús Sánchez nimic nu egalează Pan de Cruz, care reprezintă însăși istoria familiei sale.

O pâine cu rădăcini medievale și legături cu Ordinul de Calatrava

Urmele coacerii pâinii în această zonă merg până în secolele III-IV î.Hr., în siturile arheologice Alarcos și Cerro de las Cabezas, unde au fost descoperite cuptoare și boabe de grâu. Totuși, Pan de Cruz, așa cum este cunoscută astăzi, își are originile în jurul secolului al XIII-lea, fiind strâns legată de Ordinul militar și religios de Calatrava, stăpânul acestor ținuturi.

Documentele istorice confirmă continuitatea sa: în 1636, registrele primăriei din Carrión de Calatrava menționau un brutar însărcinat să vândă „pâine coaptă cu cruce”, iar la mijlocul secolului al XVIII-lea, în cadastrul din Ensenada, figurau cincisprezece localnici care coceau „grâu de pîine cu cruce”, printre care și familia lui Jesús Sánchez.

Cum arată și ce gust are Pan de Cruz

Realizată din grâu dur, Pan de Cruz este o pâine densă, cu miez compact și textură fină, asemănătoare bumbacului. Coaja este groasă și rezistentă, maron-aurie. Pe partea superioară se fac două tăieturi perpendiculare care desenează o cruce bine conturată, care se rumenește bine și devine crocantă. Pe partea inferioară se realizează un mic desen din puncte perforate ce reproduce în miniatură crucea Ordinului de Calatrava, funcționând ca o semnătură de autenticitate.

La rupere, coaja trosnește, iar pâinea rezistă proaspătă zile întregi; odinioară, țăranii o îngropau învelită în pământ când la câmp pentru a nu se usca.

„Antipâine”. De ce se coace cu fața în jos?

Marea curiozitate a acestui sortiment ține de tehnologia de preparare. Aluatul are o hidratare foarte scăzută, între 40% și 50%, mult sub nivelul de 60-70% al pâinilor albe obișnuite, ceea ce îi explică fermitatea. Fermentează la temperatura camerei și se coace cu fața în jos, în cuptoare de vatră, cu tăieturile în cruce așezate direct pe placa de lemn sau pe vatră.

„În mod normal, când crestezi pâinea, tăietura rămâne în sus în cuptor; noi o punem cu fața în jos”, explică Jesús Sánchez, care o numește zâmbind „antipâine„, deoarece contrazice toate regulile logice ale panificației clasice.

Crestăturile în cruce și înțepăturile de pe spate nu sunt simple ornamente, ci adevărate „coșuri de eliberare a aburului”. Pe măsură ce drojdia eliberează gaze în timpul coacerii, aceste orificii permit evacuarea lor controlată. Fără ele, pâinea ar crăpa haotic. Datorită lor, rezultă o pâine uniformă, cu o formă ca de farfurie zburătoare, care cere o tehnică precisă de frământare.

Nelipsită în preparatele tradiționale din La Mancha

Astăzi, doar opt brutării din Ciudad Real mai produc autentica Pan de Cruz sub egida IGP. În gastronomie locală, această pâine este baza pentru un produs local numit migas de gañán, unde miezul dens absoarbe uleiul fără să se sfărâme.

Cu ea se fac gachas manchegas, fiind folosită după câteva zile de uscare pentru a rezista la înmuiat fără să se destrame.

Devine un sandviș rustic de câmp, tăiată în cele patru „colțuri” (canteros) delimitate de cruce, scobită ușor de miez și umplută cu roșii, ardei verde și roșu, ceapă, ulei de măsline și sare.