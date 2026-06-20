ANPC a găsit produse expirate, pește alterat și alimente cu mucegai la peste 1.500 de operatori economici. Amenzi de 4,4 milioane de lei în cinci zile

20 iun. 2026, Retail
ANPC a găsit produse expirate, pește alterat și alimente cu mucegai la peste 1.500 de operatori economici. Amenzi de 4,4 milioane de lei în cinci zile
Foto: Envato Elements
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne in Discover Urmărește-ne in Discover

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat aproape 1.000 de amenzi, în valoare totală de peste 4,4 milioane de lei, în urma unor controale desfășurate între 15 și 19 iunie 2026 la peste 1.500 de operatori economici din întreaga țară, transmite Mediafax.

În cadrul verificărilor, comisarii ANPC au descoperit numeroase nereguli, de la produse alimentare expirate și pește alterat până la alimente cu mucegai și utilizarea uleiului alimentar degradat.

Potrivit instituției, au fost aplicate 990 de amenzi contravenționale și 749 de avertismente. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 7,7 milioane de lei.

Inspectorii au dispus retragerea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 230.000 de lei și oprirea temporară de la vânzare a unor produse în valoare de peste 1,2 milioane de lei. De asemenea, activitatea a 21 de operatori economici a fost suspendată temporar până la remedierea deficiențelor constatate.

Printre cele mai grave probleme identificate se numără comercializarea unor produse alimentare cu termenul de valabilitate depășit și nerespectarea temperaturilor de depozitare recomandate pentru produse perisabile precum peștele, preparatele din pește, sosurile și prăjiturile.

- articolul continuă mai jos -

Comisarii au găsit pește proaspăt cu modificări de culoare și textură, produse din pește fără elemente de identificare și caracterizare, precum și produse congelate cu acumulări excesive de gheață și arsuri de congelare, care indicau degradarea calitativă a mărfii.

Nereguli au fost descoperite și în sectorul produselor de panificație și al fructelor și legumelor. Inspectorii au identificat produse de brutărie cu depuneri de mucegai și produse de origine vegetală depreciate calitativ, afectate de același fenomen.

Totodată, ANPC a constatat deficiențe privind igiena și întreținerea spațiilor de producție și comercializare. În mai multe unități au fost găsite echipamente și ustensile uzate, cu depuneri de rugină, gheață și impurități, precum și pardoseli murdare, cu reziduuri alimentare și lichide.

Printre abaterile semnalate se numără și utilizarea uleiului alimentar cu un grad avansat de degradare termică, practică ce poate afecta calitatea și siguranța preparatelor oferite consumatorilor.

ANPC precizează că acțiunile de control vor continua și în perioada următoare pentru verificarea respectării normelor privind siguranța alimentară și protecția consumatorilor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Retail
20 iun.
Amigo & Intercost preia 18 magazine Merkur și își propune să construiască cel mai puternic lanț regional de retail din Ținutul Secuiesc
Amigo & Intercost preia 18 magazine Merkur și își propune să construiască cel mai puternic lanț regional de retail din Ținutul Secuiesc
Retail
19 iun.
INTERVIU EXCLUSIV | Giuseppe Carella, Nestlé România: „Viitorul industriei alimentare este personalizarea nutriției la scară largă. Aici se întâlnesc AI-ul, datele și știința”
INTERVIU EXCLUSIV | Giuseppe Carella, Nestlé România: „Viitorul industriei alimentare este personalizarea nutriției la scară largă. Aici se întâlnesc AI-ul, datele și știința”
Retail
18 iun.
VIDEO | Motivul pentru care Piața Amzei nu poate funcționa încă la capacitate maximă / Primarul Sectorului 1: „Întreaga clădire era inundată. În subsolul clădirii, unde sunt 42 de locuri de parcare, apa trecea de gleznă. Toate instalațiile erau la pământ”
VIDEO | Motivul pentru care Piața Amzei nu poate funcționa încă la capacitate maximă / Primarul Sectorului 1: „Întreaga clădire era inundată. În subsolul clădirii, unde sunt 42 de locuri de parcare, apa trecea de gleznă. Toate instalațiile erau la pământ”
Retail
17 iun.
Magazin online: Vânzările de înghețată artizanală aproape s-au triplat încă din luna mai / „Observăm că tot mai mulți clienți caută produse premium, realizate din ingrediente de calitate, dar și variante adaptate unor nevoi specifice, precum cele fără zahăr sau vegane”
Magazin online: Vânzările de înghețată artizanală aproape s-au triplat încă din luna mai / „Observăm că tot mai mulți clienți caută produse premium, realizate din ingrediente de calitate, dar și variante adaptate unor nevoi specifice, precum cele fără zahăr sau vegane”
Retail
17 iun.
VIDEO | George Tuță: „Bucureștiul nu mai are o piață de gros funcțională” / Primarul Sectorului 1 propune un centru de aprovizionare pentru comercianți și producători
VIDEO | George Tuță: „Bucureștiul nu mai are o piață de gros funcțională” / Primarul Sectorului 1 propune un centru de aprovizionare pentru comercianți și producători