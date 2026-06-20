Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat aproape 1.000 de amenzi, în valoare totală de peste 4,4 milioane de lei, în urma unor controale desfășurate între 15 și 19 iunie 2026 la peste 1.500 de operatori economici din întreaga țară, transmite Mediafax.

În cadrul verificărilor, comisarii ANPC au descoperit numeroase nereguli, de la produse alimentare expirate și pește alterat până la alimente cu mucegai și utilizarea uleiului alimentar degradat.

Potrivit instituției, au fost aplicate 990 de amenzi contravenționale și 749 de avertismente. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 7,7 milioane de lei.

Inspectorii au dispus retragerea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 230.000 de lei și oprirea temporară de la vânzare a unor produse în valoare de peste 1,2 milioane de lei. De asemenea, activitatea a 21 de operatori economici a fost suspendată temporar până la remedierea deficiențelor constatate.

Printre cele mai grave probleme identificate se numără comercializarea unor produse alimentare cu termenul de valabilitate depășit și nerespectarea temperaturilor de depozitare recomandate pentru produse perisabile precum peștele, preparatele din pește, sosurile și prăjiturile.

- articolul continuă mai jos -

Comisarii au găsit pește proaspăt cu modificări de culoare și textură, produse din pește fără elemente de identificare și caracterizare, precum și produse congelate cu acumulări excesive de gheață și arsuri de congelare, care indicau degradarea calitativă a mărfii.

Nereguli au fost descoperite și în sectorul produselor de panificație și al fructelor și legumelor. Inspectorii au identificat produse de brutărie cu depuneri de mucegai și produse de origine vegetală depreciate calitativ, afectate de același fenomen.

Totodată, ANPC a constatat deficiențe privind igiena și întreținerea spațiilor de producție și comercializare. În mai multe unități au fost găsite echipamente și ustensile uzate, cu depuneri de rugină, gheață și impurități, precum și pardoseli murdare, cu reziduuri alimentare și lichide.

Printre abaterile semnalate se numără și utilizarea uleiului alimentar cu un grad avansat de degradare termică, practică ce poate afecta calitatea și siguranța preparatelor oferite consumatorilor.

ANPC precizează că acțiunile de control vor continua și în perioada următoare pentru verificarea respectării normelor privind siguranța alimentară și protecția consumatorilor.