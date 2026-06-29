Agenția Bulgară pentru Siguranța Alimentară (BFSA) a retras de pe piață peste șase tone de unt contrafăcut, după ce analizele de laborator au arătat că produsul, comercializat ca unt din lapte, nu conținea deloc grăsime lactată. Potrivit publicației Novinite, citate de Economedia, autoritățile au descoperit că acesta era realizat aproape în totalitate din uleiuri vegetale și untură.

Ancheta a fost declanșată în urma unei sesizări, iar verificările efectuate de inspectorii BFSA au confirmat o diferență majoră între compoziția declarată pe etichetă și ingredientele reale.

„Am confiscat aproximativ șase tone de unt. Cred că am acoperit o mare parte a pieței, dar nu pot afirma cu certitudine că am identificat toate locurile în care a ajuns produsul”, a declarat dr. Kremena Stoeva, directoarea Direcției de Control Alimentar din cadrul BFSA.

În urma descoperirii, autoritățile au desfășurat controale în peste 70 de magazine din întreaga țară. Produsele identificate au fost retrase imediat de la vânzare, scoase din circuitul comercial și distruse.

Produsul era comercializat sub denumirea „Deutsche Markenbutter” și era prezentat drept unt din lapte. Analizele de laborator au arătat însă că acesta conținea peste 95% grăsimi de origine nelactată. Specialiștii au identificat în compoziție un amestec de ulei de palmier, ulei de cocos, ulei din sâmburi de palmier, ulei de soia, ulei de floarea-soarelui și untură.

- articolul continuă mai jos -

Cele două companii implicate în distribuirea produsului au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de peste 300.000 de euro.

BFSA a precizat că nu poate stabili cu exactitate cât din produs a fost vândut înainte de declanșarea anchetei, deoarece documentele privind proveniența și distribuția acestuia lipseau. Dosarul a fost transmis organelor de anchetă competente.

Anchetatorii iau în calcul și posibilitatea ca ambalaje sau etichete expirate, provenite de la un producător anterior, să fi fost reutilizate, inducând astfel în eroare consumatorii.

Autoritățile bulgare subliniază că nu au identificat probleme similare la alte produse lactate. Testele efectuate asupra altor loturi ale aceleiași mărci au confirmat că acestea conțineau grăsime din lapte și respectau standardele legale.

„Am examinat mai multe loturi și ambalaje de diferite dimensiuni ale mărcii care a făcut obiectul fraudei. Cu excepția celor două loturi identificate, toate celelalte conțin grăsime din lapte și îndeplinesc cerințele”, a explicat Stoeva.

Reprezentanții BFSA au precizat că produsul nu reprezintă un risc imediat pentru sănătate în cazul unui consum ocazional, însă consumul îndelungat al unor produse în care grăsimea din lapte este înlocuită cu amestecuri de grăsimi vegetale și animale poate avea efecte negative, în special în cazul persoanelor cu afecțiuni cardiovasculare.

Potrivit autorităților, astfel de falsificări sunt greu de depistat de către consumatori fără analize de laborator. Cele mai evidente diferențe sunt textura și comportamentul la temperatura camerei, produsele pe bază de grăsimi vegetale având tendința de a se înmuia și de a se topi mai repede decât untul autentic.