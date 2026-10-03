Arancine, panelle, sfincione și pani ca meusa sunt câteva dintre preparatele care au făcut celebru street food-ul din Palermo. În capitala Siciliei, mâncarea stradală face parte din viața de zi cu zi și poate fi descoperită în piețele istorice, brutării și micile localuri de cartier, conform Observator News.

Dacă există un oraș european în care o simplă plimbare poate deveni un tur gastronomic, acesta este Palermo. Capitala Siciliei este cunoscută pentru mâncarea stradală, servită în piețe, friggitorii, brutării și mici localuri de cartier.

Arancine, panelle, sfincione sau celebrul pani ca meusa sunt doar câteva dintre preparatele asociate orașului. Experiența nu se rezumă însă la ceea ce ajunge în farfurie. Piețele istorice, tarabele, vocile comercianților și străzile aglomerate fac parte din atmosfera gastronomică a Palermo.

Palermo, orașul în care street food-ul este parte din viața de zi cu zi

Palermo este o destinație potrivită pentru cei care vor să descopere gastronomia locală fără să își construiască vacanța în jurul restaurantelor. Preparatele stradale sunt prezente în zonele centrale și în piețele istorice ale orașului.

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Reputația Palermo ca destinație pentru street food nu este una recentă. Orașul metropolitan Palermo amintește că orașul a ocupat primul loc în Europa și locul al cincilea în lume într-un clasament mai vechi al capitalelor street food realizat de Virtual Tourist. Clasamentul nu reprezintă o evaluare gastronomică actuală.

Palermo continuă să fie prezent în clasamentele dedicate gastronomiei. În clasamentul TasteAtlas 2025/26 al celor mai bune orașe gastronomice din lume, orașul se află pe locul 22, cu un punctaj de 4,64. Printre preparatele asociate orașului se numără panelle, cannoli, caponata și pasta chî sàrdi.

Arancine, primul preparat pe care trebuie să îl încerci

Dacă ajungi pentru prima dată în Palermo, arancina este una dintre gustările pe care merită să le cauți. Este o bilă de orez pane și prăjită, umplută, în funcție de rețetă, cu ragù, brânză, șuncă sau alte ingrediente.

În Sicilia există și o dispută gastronomică legată de nume și formă. În Palermo este foarte cunoscută varianta rotundă, în timp ce în alte zone ale Siciliei arancino poate avea o formă apropiată de un con.

O arancina proaspăt prăjită, mâncată în timp ce te plimbi prin centrul orașului, este una dintre cele mai simple modalități de a începe explorarea gastronomică a Palermo.

Panelle și crocchè, gustarea simplă și ieftină

Un alt preparat emblematic este combinația de panelle și crocchè.

Panelle sunt făcute din făină de năut, transformată într-o compoziție care este apoi tăiată și prăjită. Crocchè sunt crochete de cartofi. Cele două sunt adesea puse împreună într-o chiflă și consumate ca gustare rapidă.

Preparatul reflectă caracterul street food-ului palermitan: ingrediente simple, tehnici tradiționale și mâncare care poate fi consumată din mers.

Pani ca meusa, preparatul pentru turiștii mai curajoși

Pentru cei care vor să încerce ceva mai puțin obișnuit, Palermo are pani ca meusa, unul dintre cele mai cunoscute preparate stradale ale orașului.

Este un sandviș umplut cu felii de splină și plămân de vițel, gătite și servite în pâine. Preparatul are rădăcini în gastronomia populară a Palermo și reprezintă unul dintre exemplele care diferențiază bucătăria stradală siciliană de imaginea clasică a gastronomiei italiene.

Municipalitatea din Palermo include pani ca meusa printre specialitățile street food ale orașului și indică mai multe locuri unde poate fi încercat.

Sfincione, varianta siciliană de pizza

Pentru cei care preferă o variantă mai familiară, există sfincione. Specialitatea siciliană seamănă cu o pizza foarte pufoasă, cu blat gros, sos de roșii, ceapă, anșoa și pesmet.

Sfincione poate fi găsit în brutării, mici magazine și puncte de vânzare stradală. Blatul este mai gros și mai aerat decât cel al unei pizza napoletane, iar toppingurile îi dau un profil specific sicilian.

Ballarò, Capo și Vucciria, piețele unde începe experiența

Pentru a înțelege cultura street food-ului din Palermo, merită explorate piețele istorice ale orașului.

Ballarò, Vucciria, Capo și Borgo Vecchio sunt asociate cu gastronomia stradală locală. Tarabele alimentare și micile bucătării coexistă aici cu viața cotidiană a orașului.

Ballarò este una dintre cele mai cunoscute piețe și poate fi o alegere potrivită pentru cei care vor să combine mâncarea cu atmosfera locală. La Capo pot fi găsite numeroase produse și preparate pregătite pe loc. Vucciria are o atmosferă diferită, fiind legată atât de piața tradițională, cât și de viața de seară din centrul orașului.

Nu ai nevoie de un restaurant scump

Unul dintre avantajele Palermo este că o zi întreagă poate fi transformată într-un traseu gastronomic fără rezervări și fără ore petrecute la masă.

Dimineața poate începe cu o gustare într-o piață, urmată de o arancina. Mai târziu pot fi încercate panelle și crocchè, iar seara poate fi rezervată pentru un sfincione sau un pani ca meusa.

Municipalitatea din Palermo are o listă dedicată locurilor de street food, în care apar, printre altele, Antica Focacceria San Francesco, Ke Palle și Pani Ca’ Meusa Porta Carbone. Pentru cei care preferă o experiență organizată există și tururi gastronomice care combină vizitarea piețelor istorice cu degustarea preparatelor tradiționale.

De ce Palermo este diferit

Street food-ul din Palermo se bazează în mare parte pe ingrediente simple: pâine, orez, năut, cartofi, pește, carne, legume și produse de patiserie. Acestea sunt transformate în preparate care pot fi consumate rapid, pe stradă sau într-o piață.

În gastronomia orașului se regăsesc influențe istorice arabe, normande și spaniole, care au contribuit la formarea culturii culinare siciliene.

Pentru turiști, acest lucru înseamnă că gastronomia poate deveni parte din explorarea orașului, nu doar o pauză între două obiective. În Palermo, piețele și străzile sunt parte din experiența culinară, iar o gustare cumpărată din mers poate fi una dintre amintirile unei vacanțe în Sicilia.