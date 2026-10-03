Peste 70 de ONG-uri și iubitori de animale ies în stradă la București. Protest de Ziua Internațională a Animalelor, față de modul în care autoritățile gestionează animalele

03 oct. 2026, Articole / Reportaje
Peste 70 de ONG-uri și iubitori de animale ies în stradă la București. Protest de Ziua Internațională a Animalelor, față de modul în care autoritățile gestionează animalele
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Reprezentanții a peste 70 de ONG-uri și iubitori de animale din întreaga țară vor protesta, duminică, în București, față de modul în care autoritățile gestionează situația animalelor cu și fără stăpân, a animalelor de fermă și a celor sălbatice, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă al Federației Împreună pentru Animale, data aleasă pentru protest nu este întâmplătoare, întrucât pe 4 octombrie este marcată Ziua Internațională a Animalelor.

„Oameni din Iaşi, Timişoara, Constanţa, Satu Mare, Târgu Jiu, Târgu Mureş, Suceava şi din alte oraşe ale ţării vin la Bucureşti pentru a atrage atenţia autorităţilor că, deşi animalele nu pot vorbi, există oameni care le reprezintă şi le apără drepturile. România se află la coada clasamentului european în privinţa gestionării câinilor fără stăpân. Nu are o legislaţie specifică pentru gestionarea situaţiei pisicilor, caii sunt exploataţi uneori până la moarte, unele găini ouătoare sunt ţinute în condiţii primitive, iar animalele sălbatice rămân fără apărare în faţa barbariei oamenilor. Statul român continuă să cheltuiască milioane de euro pentru eutanasiere, fără să aibă un program naţional de sterilizare. Doar în ultimii ani, peste 200.000 de câini au fost eutanasiaţi, iar problema rămâne endemică la nivel naţional. În timp ce, în Europa, animalele de companie sunt recunoscute ca membri ai familiei, în România acestea sunt considerate încă bunuri, iar cazurile de cruzime, în loc să scadă, se înmulţesc. Pentru animalele care nu pot vorbi, oamenii au ales să o facă”, transmit organizatorii.

Cum se va desfășura protestul

Protestul este organizat de Federația Împreună pentru Animale, alături de peste 70 de ONG-uri din toată țara.

Potrivit programului anunțat de organizatori, participanții se vor aduna la ora 14:00, în fața Teatrului Național București.

La ora 15:00, aceștia vor pleca în marș către Piața Victoriei, unde protestul va continua în fața Guvernului României până în jurul orei 19:30-20:00.

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